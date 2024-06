Polestar 3 10.000 euro goedkoper: wil je hem nu wel?

De best wel dure Polestar 3 wordt gewoon 10.000 euro goedkoper en krijgt ook nog eens meer rijbereik. Klinkt interessant.

We hebben een beetje een dubbel gevoel rondom Polestar. Het recept klopte namelijk. Je maakt eerst de petrolheads lekker met een productieversie van de bloedgave Volvo Concept Coupé, de Polestar 1. Om daarna vol (en vrij succesvol) Tesla’s heetste model, de Model 3, te lijf te gaan met de Polestar 2. En daarna… niet zo veel.

Polestar 3 en 4

Er zijn wel auto’s gepresenteerd, namelijk de Polestar 3, een grote SUV, de Polestar 4, een soort crossover in het segment van de 2 en de Polestar 5 komt binnenkort ook, dat wordt een wulpse sedan. Om het ietsje verwarrend te maken: de nummers staan voor de volgorde van presenteren, maar zoals het nu lijkt komt de 4 eerder op de markt dan de 3. Het helpt ook niet dat de Polestar 2 zijn momentum een beetje kwijt is en Polestar qua verkopen aan het inkakken is. Als klap op de vuurpijl dumpte Volvo hun aandelen in het merk en ‘dreigt financiële instorting‘ nu Polestar op de beurs te vinden is.

Polestar 3 prijs

Wat ook niet helpt: de Polestar 2 is eigenlijk de enige prijspakker die je kan krijgen bij het merk. De Polestar 4 is een serieuze klap duurder en de prijs van de Polestar 3 gaat eigenlijk helemaal nergens over. Die startte namelijk vanaf 89.990 euro. Een Performance Pack zorgt ervoor dat die prijs naar bijna 94.000 euro stijgt, zonder opties. Kan dat anders? Ja.

Polestar 3 RWD

Je kon de 3 namelijk enkel met AWD en 489 pk of 517 pk (Performance) krijgen. Daar komt nu de basisversie Long Range Single Motor bij. Enkel achterwielaandrijving! Wel lever je dan een flinke pak pk in: je krijgt 299 stuks. Het koppel gaat net niet door de helft naar 490 Nm en van 0 naar 100 kost 7,8 seconden, in plaats van de 5 en 4,7 van de dikkere versies.

Goedkoper

En dat voor een stukje minder geld: 79.950 euro. Al moeten we wel zeggen dat er nog twee asterisken zijn. Ten eerste dat het prijsverschil van 10.000 euro enkel relevant is vergeleken met de Launch Edition, die als eerst verschijnt. De ‘normale’ Dual Motor kost 86.950 euro. Bovendien is die LE er al in oktober, de Dual Motor in oktober-november en de Single Motor pas in februari 2025. Wil je dus al vroeger aan de slag met de Polestar 3, dan moet je bijbetalen.

Wel is elke versie vanaf nu te bestellen en met de Polestar 3 Single Motor duikt ook de leaseprijs onder de 1.000 euro per maand, dat is namelijk 999 euro.