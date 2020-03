Maak je BMW 8 Serie net een tikkeltje dikker

Deze 8 Serie is een gevalletje ‘Germany meets Japan’. Of ligt dat te gevoelig?

Als autofabrikant moet je iedereen kunnen bedienen. Je moet dus voor smaakgevoelige kwesties altijd een beetje in het midden gaan zitten. Dan heb je alle groepen bediend, maar tegelijkertijd betekent dat ook dat geen één groep helemaal tevreden is. “Het is ook nooit goed”.

Gelukkig is er altijd nog de wondere wereld van tuning. Een derde partij kan je altijd net even die extra ‘cool’ geven die autofabrikanten net niet aandurven. Dat kan een hele bodykit zijn, maar ook het laatste project van 3D Design. Zij hebben een setje voor de BMW 8 Serie samengesteld en het resultaat is subtiel doch functioneel.

Het thema lijkt te zijn: bouw je eigen M8. Het gaat namelijk om een M850i, het net iets minder sportieve broertje van de volbloed M-versie. Door middel van een koolstofvezel splitter, side skirts en een nieuwe diffuser achter ziet de auto er net even wat dikker uit. De grote eindpijpen van de M850i worden vervangen door vier kleinere ronde pijpjes, ware het niet dat deze wel echt zijn. Op de zijkant kun je kiezen voor een subtiele ‘pinstripe’ en op de achterklep kan een kleine spoiler, eveneens van koolstofvezel.

Samen met de lakkleur Sonic Speed Blue lijkt het tot dusver goed nieuws. Helaas is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn: de velgen zijn iets… aparter. Het vijfspaaks design komt rechtstreeks uit de Halfords-catalogus en de ‘achtergrond’ is in de lakkleur van de auto gespoten. Dat mag je ding zijn, maar het doet wel wat afbreuk aan de subtiele verbeteringen van de auto. Ook de chromen spiegelkappen zouden niet aangevinkt zijn op de ideale M850i van ondergetekende.

Het interieur is vooral heel erg BMW, 3D Design heeft zich alleen bemoeid met de vloermatten en pedalen. De aluminium pedalen zien er net even iets sportiever uit. Gelukkig voor degene die delen van de set wel mooi vindt, en andere delen liever laat zitten: je kan ook onderdelen los bestellen.

Je BMW 8 Serie iets meer M8 maken doe je op de site van 3D Design. Je M8 iets meer, eh, M8 maken kan binnenkort ook. Die set wordt nog aangekondigd.