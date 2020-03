Audi boorde Volkswagen een leuke motor door de neus

Een kijkje naar wat had gekund voor de nieuwe Volkswagen Golf R: Audi had er iets heel leuks van kunnen maken.

Wat kun je allemaal met een viercilinder? Nou, van alles. De grote meerderheid van alle auto’s hebben de optie voor een viercilinder, helemaal in Europa. Het is een motor die je kunt opvoeren tot genoeg kracht, maar tegelijkertijd zuinig en schoon is door een gering formaat.

Vandaar dat ook vele sportieve auto’s en zelfs sportauto’s een viercilinder hebben. De Alpine A110 en Alfa Romeo 4C bijvoorbeeld, maar ook bijna alles wat heet is en een hatchback is. De Mercedes-AMG A45 S, die er zo’n 421 pk uit peutert. Maar ook een klasse lager, het segment waarin de Renault Mégane RS en Volkswagen Golf R opereren, zijn het ongeveer 300 pk sterke viercilinders die de aandrijving regelen.

Een vreemde eend in de bijt is Audi. Hun RS3 Sportback en Limousine zijn sterker dan hun evenknie uit Stuttgart, de vorige generatie A45 AMG had 381 pk, de RS3 heeft 400 stuks. Maar Audi trekt niet aan het langste eind wat betreft viercilinders. De RS3 heeft namelijk geen viercilinder.

Vijfcilinder TFSI

Het aggregaat in de Audi RS3, RS Q3 en Audi TT RS is namelijk een 2.5 liter grote vijfcilinder TFSI. In absolute cijfers niet meer de sterkste, maar het geluid van die motor is nét even iets pittiger dan een vergelijkbare viercilinder. Vandaar dat Audi weer een hele andere fanschare bereikt dan bijvoorbeeld Mercedes.

Volkswagen

Audi maakt deel uit van de Volkswagen Groep en dat merk heeft bekend gemaakt dat de volgende Golf R een 333 pk sterke viercilinder TSI aan boord krijgt. Prima, en het voldoet aan de verwachtingen. Maar het had mooier kunnen zijn.

Volkswagen aasde namelijk op die eerdergenoemde 2.5 TFSI vijfcilinder van Audi. Ze hadden de optie open gehouden om die motor in de Golf R te leggen, om daarmee een soort goedkopere Audi RS3 te bouwen. Niet alleen uniek, ook een mooie knipoog naar eerdere Golf R’s die een zwaardere motor kregen (de R32-versies met een zescilinder bijvoorbeeld).

Nein!

Volkswagen kreeg echter een stellige ‘nee’ van Audi. De motor wordt wel uitgeleend aan KTM (X-Bow) en Donkervoort (D8), die de 2.5 TFSI in hun producten hebben liggen. Maar die auto’s concurreren absoluut niet met de RS3. De Golf wel. Audi wil voorkomen dat de vijfcilinder ook in de Golf komt te liggen, want anders is er geen reden om voor de duurdere RS3 te gaan. Bovendien is die motor nog vrij lastig om in elkaar te schroeven, het volume wat VW wenst voor de Golf R is meer vraag dan wat Audi kan aanbieden.

Geen blubberdikke negenvoudige Engine of the Year dus in de nieuwe Golf R. Zoals gezegd, zo’n viercilinder is wat je verwacht, maar het was een leuke twist geweest. (via Autovisie)