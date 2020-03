ABT e-Transporter 6.1 met 138 km bereik is hier

Dit heeft ABT gedaan op basis van de nieuwe Volkswagen Transporter 6.1.

Het is je vast niet ontgaan dat Volkswagen Bedrijfswagens de Transporter van een facelift heeft voorzien. Net als bij de pre-facelift, hebben ABT Sportsline en Volkswagen de handen ineen geslagen. De gloednieuwe ABT e-Transporter 6.1 is hier. En hij komt in meerdere varianten op de markt.

Je kunt de e-Transporter krijgen als Kombi, Caravelle of met een lange wielbasis. De aandrijflijn kent tevens meerdere varianten. Aan boord van de elektrische bedrijfswagen is een 32.5 kWh batterij. Verder heb je een 113 pk sterke elektromotor. Deze motor levert 200 Nm aan koppel. De WLTP-actieradius komt uit op 138 kilometer. Het zijn geen cijfers die je van je stoel doet vallen. Het is echter voldoende voor werkklussen in stedelijk gebied.

De ABT e-Transporter 6.1 kent een topsnelheid van 90 km/u of 120 km/u. Dat is afhankelijk welke variant je kiest. Het opladen van de batterij neemt zo’n 5,5 uur in beslag met een 7.2 kW AC-lader. Het gaat een stuk sneller met een 50 kW CCS snellader. Dan is de accu in 45 minuten tot 80 procent geladen.

De nieuwe ABT e-Transporter 6.1 kan zowel via ABT als via Volkswagen Bedrijfswagens gekocht worden. In Duitsland beginnen de prijzen bij 44.990 euro voor de bedrijfsversie.