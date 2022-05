Maak je Porsche 964 übercool voor maar € 130k

Russell Built maakt je Porsche 964 übercool en überavontuurlijk voor slechts 130.000 euro met de Safari Sportsman-kit

Nieuw in de collectie van Russell Built op de Porsche 911 Off Road markt: de Safari Sportsman-kit voor Porsche 964-modellen. Deze speciale kit is gebaseerd op het Norra Baja 500-klasse winnende off-road pakket. Helemaal opnieuw ontworpen om het meest uitdagende off-road terrein te overwinnen. Aldus Russell Built zelf.

Om de zandbak en kiezels te overleven is de auto hoger op zijn poten gezet, is de spoorbreedte vergroot en de wielbasis met 2 inch verlengd. Een bodykit geeft de Porsche dikke wielkasten en een brede body. Kortom een hele dikke Porsche 964!

Het basispakket kost je 130 duizend euro, inclusief montage, lak en tuning. Daarvoor krijg je dan zaken als onder andere verlengde assen, andere remleidingen, de verhoging en verbreding, skidplates, 5 speciale off-road Toyo banden, natuurlijk de Turbo 911-look bodykit en niet te vergeten spatlappen met het logo van Russell Built.

Voor wie meer wil, en wie wil dat nu niet, is er ook nog een heel menu met extra aanpassingen. Zo kun je na die 130k nog even doorsparen en je Porsche steeds verder opleuken. Je kunt bijvoorbeeld nog uitbreiden met carbon verstralers op je motorkap, of extra mistlichten in je voorbumper, een rolkooi en opbergbox achterin en een imperial van carbon op je dak. De foto’s zijn uiteraard inclusief alle mogelijkheden en opties en dus meer dan 130k waard.

Voor wie dat geld dan niets betekent en na een tijdje buitenspelen in de weide en gravel de Sportsman-kit weer beu is, niet getreurd. Alles zit met schroeven vast en de originele carrosserie wordt maar minimaal aangepast. Terug naar origineel is geen probleem en kunnen ze ook voor je regelen. Ongetwijfeld tegen een mooie vergoeding…