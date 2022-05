6 redenen waarom de Mazda CX-60 een unieke SUV is

Met de CX-60 begeeft Mazda zich op nieuw terrein. Wat maakt deze SUV zo bijzonder?

De introductie van de volledige nieuwe CX-60 is een bijzonder moment voor Mazda. Als nieuw topmodel en de eerste plug-in hybride van het merk is dit de belangrijkste nieuwe Mazda in tijden. De CX-60 is niet alleen een uniek model voor Mazda, maar ook echt een opvallend model in zijn segment.

De CX-60 is stoer én elegant

Mazda staat bekend om hun elegante auto’s, ontworpen volgens de Kodo-designfilosofie. De CX-60 is daarom meteen herkenbaar als Mazda. Dit model is echter niet alleen elegant maar tegelijkertijd ook stoer, met een krachtige uitstraling die past bij een SUV.

De CX-60 is de krachtigste Mazda ooit

De Mazda CX-60 heeft niet alleen een krachtige uitstraling, het is ook de krachtigste productie Mazda ooit. Dit model is de eerste plug-in hybride van het merk, die een riant systeemvermogen van 327 pk levert. Het koppel bedraagt maar liefst 500 Nm. Daarmee accelereer je van 0-100 km/u in slechts 5,8 seconden. Een boot- of paardentrailer trekken is ook geen enkel probleem, met een trekgewicht van 2.500 kg.

De CX-60 biedt superieure rijeigenschappen

Dankzij de accu’s die zo laag mogelijk geplaatst zijn, heeft de Mazda CX-60 een bijzonder laag zwaartepunt. De Plug-in Hybrid heeft permanente vierwielaandrijving, met de nadruk op de achterwielen. Dit zorgt voor superieure rijeigenschappen.

De CX-60 zet de bestuurder centraal

In het interieur van de Mazda CX-60 staat de bestuurder centraal. Alles in het interieur is door de Japanse vakmeesters ontworpen om de optimale rij-ervaring te creëren. Dankzij slimme gezichtsherkenning wordt alles automatisch ingesteld zodra je instapt, van de stoelen tot de airco.

De CX-60 is schoon en zuinig

Dankzij de plug-in hybride aandrijflijn is de Mazda CX-60 ook een bijzonder schone en zuinige auto. De CX-60 kan tot 63 kilometer volledig elektrisch rijden met een snelheid tot 100 km/u. Het gecombineerde WLTP-brandstofverbruik komt uit op slechts 1,5 liter per 100 kilometer.

De CX-60 is veilig

Mazda heeft ook een naam hoog te houden als het om veiligheid gaat. De CX-30 was ten slotte de veiligste auto ter wereld. Ook met de CX-60 gaat Mazda weer voor vijf sterren. De auto is daarom uitgerust met een uitgebreide reeks veiligheidssystemen, waaronder verschillende nieuwe systemen.

Wil je meer ontdekken over het nieuwe topmodel van Mazda? Op de website van Mazda kun je alles te weten komen over de CX-60.