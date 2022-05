Zo bespioneert en bekeurt de politie je vanuit de bus

Vanuit een touringcar met geblindeerde ramen loeren priemende politieogen zo je auto in. Aan het bellen of appen? 350 euro boete!

Deze week is er een landelijke themaweek over afleiding in het verkeer en dat is voor de politie Noord-Holland de aanleiding om weer eens op “schoolreisje” te gaan. Gisteren stapte oom en tante agent in de bus om eens goed te kijken wat je allemaal achter het stuur uitspookt.

Leidinggevende en operationeel specialist van het team verkeer bij de politie-eenheid Noord Holland Sander Schurer legt uit aan De Telegraaf waarom.

Je zit hoog in zo’n bus en dan heb je heel goed zicht in personenauto’s, bestelbussen en vrachtwagens (…) Op snelwegen mag je minder hard dus moet al het verkeer ons voorbij om in te halen. Kunnen wij prima controleren

Constateren de spotters een overtreding dan noteert de agent in kwestie alle gegevens en maken proces verbaal op. Ze seinen één van de zich in de buurt van de bus bevindende politieauto’s en motoren in en die komt dan onmiddellijk in actie.

De motor of auto gaat voor de beller rijden en de gevreesde “politie volgen” lichtkrant gaat aan. Wat rest een is een pittige prent van 350 euro.

Monocam

Naast de touringcar wordt er ook een speciale monocam ingezet die op een viaduct opgesteld staat en kan zien of passerende automobilisten een mobieltje in hun handen hebben. Een slimme camera want die kan het verschil zien tussen je telefoon en je ontbijt of koffie. De bon krijg je vanzelf op je deurmat.

Sander Schurer legt aan de krant uit waarom handhaving belangrijk is. Te vaak is het bedienen van de mobiel oorzaak van een ongeluk met fatale afloop. Vertel dan maar eens aan de nabestaanden dat de bestuurder net even een appje aan het sturen was.

Vandaag rijdt de bus dus ook nog rond en de hele week vinden extra controles plaats. Gisteren was de oogst in totaal 46 bekeuringen van 350 euro. Vanuit de bus 33 stuks en de rest komt op het conto van de monocam. Is de huur van de bus er in ieder geval uit.