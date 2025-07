Maakt deze exotische V6-occasion met klapkoplampen hebberig?

Opvallen doe je in ieder geval met deze sportcoupé!

Gaan we over een jaar of dertig terugkijken op de eerste Chinese EV’s die hier rondrijden en denken: ah, toen waren we nog bang voor de Chinese markt en kijk nu: iedereen rijdt in een BYD. Zo ging het wel ongeveer met Japanse en Koreaanse auto’s.

Voor de Japanse autofabrikanten kwam het kantelpunt eind jaren ’80, begin jaren ’90. Een mooi voorbeeld van die tijd is de Nissan 300ZX. De opvolger van de 280ZX is een bijzondere auto: eigenaardige styling met uitneembare dakdelen en halfopenslaande klapkoplampen, vier stoelen, maar wel een zelfontwikkelde 3,0-liter V6.

Zo’n 300ZX van de Z31-generatie staat nu te koop op Marktplaats. En wat voor een. De blauwe lak staat hem goed en het is ook nog eens de turboversie met 203 pk. Dit exemplaar werd in 1988 gebouwd en kwam in 1990 naar Nederland. Daarna is de Nissan niet meer van eigenaar gewisseld.

Nissan 300ZX op Marktplaats

In zijn 37-jarige leeftijd heeft de sportieve Datsun 128.828 kilometer afgelegd. Nog geen 3.500 kilometer per jaar dus. Aan de binnenkant ziet de Nissan er nog erg goed uit. Kijk maar eens naar de lederen bekleding van de achterbank en de sportstoelen voorin. Ook prettig: de 300ZX heeft cruise control, een zestraps handbak en achterwielaandrijving.

Eind vorig jaar heeft deze 300ZX nog een grote beurt gekregen. De distributieriem werd toen onder andere vervangen. De huidige apk is tot 25 april geldig, maar de verkoper kan bij de levering een frisse keuring doen. Hij heeft de 300ZX voor € 19.500 op Marktplaats staan. Koop dan?