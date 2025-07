Deze Renault heeft écht marmer in het interieur (af fabriek)

Weer eens wat anders dan lichtgewicht materialen.

Je kunt de meeste uiteenlopende materialen tegenkomen in auto-interieurs: van hout en carbon tot kurk en gerecyclede petflessen. Wat we nog niet eerder hebben gezien is steen. Dat heeft waarschijnlijk ook een reden. Toch heeft Renault nu marmer toegepast in een auto.

Presidential Renault Rafale

Dit zou je misschien niet verwachten bij Renault, maar dit is dan ook de Rolls-Royce onder de Renaults. Het gaat namelijk om de Presidential Renault Rafale, speciaal gebouwd voor – je raadt het al – de Franse president. Macron krijgt in korte tijd twee nieuwe auto’s, want in mei presenteerde DS al de Presidential DS No 8.

Extra lang

Renault heeft eigenlijk geen enkel model wat waardig vervoer is voor een president, maar de keuze is gevallen op een Rafale. Deze is verlengd om er toch een soort limousine van te maken. Gek genoeg wordt dat nergens vermeld in het persbericht, maar deze auto is duidelijk langer dan een standaard Rafale.

Uiteraard is de auto ook bepantserd en het onderstel is aangepast op het extra gewicht. Dankzij vierwielbesturing is deze Renault ook nog wendbaar. Dat is trouwens een optie die je ook op je Rafale kunt krijgen als je níét de president van Frankrijk bent.

Chauvinistisch

Renault heeft verder geprobeerd de Rafale een presidentiële uitstraling te geven met de exclusieve lakkleur Blue Présidence. In de grille is de Franse driekleur verwerkt en ook op de zijkant zien we een Frans vlaggetje. Lekker chauvinistisch allemaal. Dan is Willy toch een beetje saai met zijn zwarte Audi. Die zou eigenlijk gewoon oranje moeten zijn.

Marmer

Van het interieur is ook werk gemaakt. Zoals we al verklapten in de intro, is hier echt marmer in verwerkt. Zwaar is deze auto toch al, dus een beetje steen kan er ook nog wel bij. Uiteraard is het ook Frans marmer, afkomstig uit de Pyreneeën. Het interieur is verder afgewerkt met blauw alcantara, stiksels in de kleuren van de Franse vlag en hout.

De Rafale is leverbaar met 200 pk en 300 pk, dus die keuze was snel gemaakt. Dit is een plug-in hybride, maar je kan nog wel gewoon doorrijden als de accu leeg is. Dat kan niet met de presidentiële DS, want die is volledig elektrisch.