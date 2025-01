Echt waar: koop deze Opel Corsa met V6 op Marktplaats!

Deze Corsa kijkt boos omdat ‘ie ook boos is, met zijn V6 voorin.

Bij de introductie van een auto heeft de fabrikant altijd keuzes moeten maken. Zo ook bij wat voor motoren er voorin (of achterin) te komen liggen. Er wordt dan altijd gekeken naar wat waarschijnlijk het meest gaat verkopen, want als je een motorisering té niche maakt dan kost het meer dan het oplevert. Een goed voorbeeld daarvan is alles wat we kennen dat een ‘hot hatch’ is maar dan met meer aan de slag gaat dan de gebruikelijke vier cilinders. Denk maar aan een Golf R32 of Clio V6: die waren des tijds vrij duur vergeleken met een standaard Golf of Clio.

(Te) grote motor

Grappig genoeg is de reden dat bepaalde motoren overgeslagen worden vaak niet ‘dat het niet past’. Sinds iemand de 4.2 V8 uit een Audi S4 voorin een Polo heeft gelepeld is dat de vraag niet eens meer. De vraag is wel of een te zware motor niet funest is voor de balans en eigenlijk té heftig is. Maar passen doet het wel. Zo past een V6 ook voorin een oude Opel Corsa.

Opel Corsa met V6

Hoe we dat weten? Omdat er eentje op Marktplaats staat. Iemand verkoopt een Opel Corsa B uit 1996. Normaliter krijg je dan een reeks vrij droge viercilinders en met geluk kon je een topversie of GSi krijgen met iets meer dan 100 pk. In deze Corsa ligt een heuse 2.5 liter grote V6, een C25XE welteverstaan. Die motor ligt wel redelijk dicht bij huis, want dat is de V6 die onder meer in de Calibra, Omega en Vectra lag. Goed voor 170 pk en een lekkere sound voor deze Corsa.

Nou gaan we niet pretenderen dat de Opel Corsa V6 er ‘standaard’ uit ziet, maar niks van de modificaties verraadt wat er voorin ligt. Dat terwijl het nieuwe kloppende hart past als gegoten en zelfs wordt erkend door de RDW. De auto is qua exterieur voorzien van een GSi-bodykit, nieuwe koplampen met een ‘booskijkende’ motorkap. Mechanisch mag je nog genieten van een KW-schroefset, Remus-einddemper en is de motor gekoppeld aan een Getrag F20-versnellingsbak. Die normaliter op viercilinder versies van de eerder genoemde V6-modellen zat, maar dit werkt ook.

Kopen

Hebb0n? Da’s niet gratis, maar eigenlijk valt het reuze mee wat er voor deze geflipte Opel Corsa met V6 gevraagd wordt. Bij dit soort projecten is men snel geneigd om de kosten van de upgrades nogal zwaar door te rekenen in de vraagprijs, maar met deze Corsa waar je direct mee weg mag rijden valt dat mee. De verkoper wil er namelijk 3.999 euro voor zien. Interesse tonen mag op Marktplaats.