Magistrale '73 AMG' badge maakt zijn rentree - Autoblog.nl

Het hing al in de lucht, maar de 73 AMG-badge keer terug op bipsen van dikke Mercedessen.

Het is altijd bijzonder om te zien hoe auto’s nieuw totaal niet populair zijn, maar waar we achteraf heel graag over praten of schrijven. Bijna iedereen kent de Mercedes-Benz SL 73 AMG wel. De basis was een SL600, waar AMG vervolgens een paar plasjes overdeed, waaronder het slagvolume vergroten. Iedereen weet dat die motoren ook geleverd zijn in de Pagani Zonda.

73 AMG badge

Maar bijna niemand kocht ze nieuw. Het gaat meer om tientallen dan honderdtallen. Het is dus bijna zeker dat er meer Pagani’s met deze Mercedes-aandrijflijn zijn, dan Mercedessen! Maar er is dus goed nieuws voor de liefhebbers van de 73 AMG badge. Deze keert namelijk terug!

Dat meldt het uiterst goed ingelichte AutoCar. De eerste auto die de de illustere badge gaat krijgen is de Mercedes-AMG GT73e 4-Door Coupé, een auto die wel coupé heet, maar geen coupé is. We beginnen met het slechte nieuws: nee, er zit geen uitgeboorde V12 in. Wel krijg je serieus veel vermogen.

Basis

De basis van de 73 AMG is de 4.0 V8 biturbo motor. Deze wordt bijgestaan door een elektromotor, volgens Mercedes het P3-plug-in hybride systeem. De AMG GT73e is een directe concurrent voor de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. De prestaties van de vierzitter zijn om van te watertanden. De 0-100 km/u sprint is in 3 seconden achter de rug, de topsnelheid bedraagt meer dan 322 km/u. Logisch, want het geschatte vermogen is meer dan 800 pk!

De 73 AMG aandrijflijn zal ook terug te vinden zijn in de nieuwe SL, die voor volgend jaar op de planning staat. De elektromotor en accupakket zullen ook gebruikt gaan worden op de C63 AMG, maar dan zal deze gekoppeld zijn aan een 2.0 viercilinder turbo uit de A45 AMG. De elektrische P3-aandrijflijn is specifiek voor AMG’s. Ze zijn er niet alleen om efficiënter te zijn, maar ook voor een directe gasrespons en eventuele Torque Vectoring.

Hammer

Qua uitstraling schijnt het dat de AMG GT73e een hoedtik gaat uitdelen naar de Hammer uit de jaren ’80. Dus een dikke bodykit, heftige spoilers en putdekselvelgen. Op bijna alle markten zal de GT73e aanzienlijk duurder zijn dan de gewone GT63. In Nederland is de BPM gebaseerd op de uitstoot in de WLTP-cyclus. De kans is aannemelijk dat de GT73e juist wat goedkoper zal zijn. Wat is het leven toch mooi, soms!

De Mercedes AMG GT73e wordt nog dit jaar verwacht.