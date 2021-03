Deze crossover met RS badge heeft 430 pk! - Autoblog.nl

Huh? Wat? Dit is een crossover met RS-badge en meer vermogen dan een 997 GT3 RS?

Tegenwoordig wordt de RS-badge van op alles geplakt. Vroeger was het namelijk een badge die je alleen tegenkwam op bijzonder puristische Porsches. Het bekt natuurlijk wel lekker. Sindsdien proberen allerlei fabrikanten met deze twee letters hun producten aantrekkelijker te maken met deze twee letters. Denk aan de Skoda Fabia diesel, Kia Pregio bestelbus en Audi Q3, waar allemaal opmerkelijk genoeg allemaal RS uitvoeringen van zijn.

Crossover met RS-badge

Een merk dat dat nog steeds doet is Chevrolet. Niet alleen de Camaro, maar ook hun crossover, de Blazer, kun je als RS krijgen. In het geval van de Blazer RS heb je een 3.6 liter grote atmosferische V6, die goed is voor 308 pk en 366 Nm. Dat is niet verkeerd, maar ook niet superveel voor een kleine crossover met een RS-badge. Alhoewel, de eerste RQ Q3 had slechts 310 pk.

Edelbrock

Waar je die RS Q3 vrij eenvoudig kunt chippen naar Porsche-vernederende waarden, gaat dat niet bij de Blazer. Daar zul je even wat beter je best moeten doen. Dat is precies wat Lingenfelter doet. Zij pakken de V6 flink bij de kladden en voorzien de motor van een flinke mechanische compressor. Het is een Edelbrock TVS1710-supercharger met een high-efficiency intercooler.

Vermogen Blazer met RS badge

Dit zorgt voor aanzienlijk meer vermogen en redelijk wat meer koppel. Qua vermogen ga je van 308 naar 430 pk. Het koppel stijgt van 366 Nm naar 512 gezellige Newtonmeters. Dat is dus meer vermogen dan de 911 GT3 RS 3.6 uit 2007! De prijzen zijn nog niet bekend. Gelukkig weet het welingelichte MuscleCarsandTrucks wel te melden dat de kit al voor de Camaro RS (met dezelfde motor) leverbaar is. Voor die auto kost de conversie zo’n 7.000 dollar.

Meer opties mogelijk

Dat zijn dan alleen de kosten voor de supercharger en intercooler. Want wil je het onderstel, de wielen, banden, remmen en exterieur onder handen nemen, is dat mogelijk voor de Blazer RS van Lingenfelter, maar zul je alsnog diep in de buidel moeten tasten.