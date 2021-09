Makkelijke overwinning Verstappen, aldus Hamilton

Vanmiddag is het een kwestie van een makkelijke overwinning voor Verstappen, volgens onze trouwe Lewis Hamilton.

Gistermiddag was het weer zover, er werd weer een sprint-kwalificatie gehouden. Eentje die net niet belangrijk genoeg is om voor thuis te blijven voor de neutrale toeschouwer. Maar, voor de fanboys onder ons, zeker de moeite waard.

Naar aanleiding van de kwalificatie leek er maar één scenario mogelijk: Valtteri Bottas zou de leiding bijna direct overdragen aan Lewis Hamilton. Daarop zou Bottas dan Verstappen op kunnen houden. Maar niets was minder waar! Hamilton maakte een (telkens minder zeldzaam) foutje en kwam op P6 terecht, terwijl Verstappen een keurige start had.

Makkelijk overwinning voor Verstappen

Gezien het enorme snelheidsverschil van Mercedes, is de strijd nog zeker niet gestreden. Toch denkt Hamilton dat het een makkelijke overwinning voor Verstappen wordt. Dat liet de Britse record-coureur weten na afloop van de kwalificatiesprint van de GP Italië. Normaliter kan hij zijn zegje doen tegen de camera terwijl hij het publiek een compliment geeft omdat ze het beste publiek ooit zijn. Dit keer ging dat even via een omweg, daar hij niet in de Top 3 stond. Het was voor ons óók wennen:

Ik was niet voorzichtig genoeg met de koppeling. Daardoor had ik teveel wielspin. Toen moest ik proberen om de McLarens in te halen, dat was echter onmogelijk. Het gaat morgen waanzinnig moeilijk worden.



Ja, die gele banden waren snel. Ik denk dat we allemaal verrast waren door de snelheid van de zachte band. Maar ja, het wordt nu een makkelijke overwinning voor Max morgen. Het gaat wel een flinke klap worden (in het kampioenschap, red), maar ik ga mijn best doen. Lewis Hamilton, heeft er overduidelijk zin in vanmiddag.

Onbedreigd

Het is natuurlijk wel een zwartgallige manier om ernaar te kijken. Lewis Hamilton is alsnog een van de beste coureurs van het veld én die Mercedes is bizar snel op dit circuit. Teamgenoot (en geweldige vent) Valtteri Bottas reed redelijk onbedreigd naar de overwinning van de sprintrace. Daarbij heeft de baas van Hamilton bij diverse rijders en teams een financiële vinger in de pap, dus wellicht kan Hamilton nog hullp uit onverwachte hoek krijgen.

Dan is het woord nu aan u, trouwe lezer! Wat denk jij dat er gaat gebeuren? Heeft Hamilton gelijk en pakt Verstappen morgen eenvoudig zijn eerste zege op Monza? Of is Lewis (wéér) aan het downplayen en is ‘ie na een paar rondjes al voorbij aan de Nederlander? Laat het weten, in de comments!

Via: Formula1.com