Man haalt nieuwe Type R op en wordt aangereden

What are the odds?

Vorige week kon je lezen hoe een man zijn Ferrari ophaalde, om vervolgens een uurtje later de bolide in puin te rijden. Een vervelend verhaal, maar dat was de eigen schuld van de bestuurder. In dit geval is de nasmaak nog een stuk zuurder. Het slachtoffer in deze zaak had net zijn nieuwe auto opgehaald.

Greg Ellingson vloog van zijn woonplaats Philadelphia naar Boston om een Honda Civic Type R op te halen. De auto had slechts acht kilometer op de teller staan en was dus gloedjenieuw. Het plan van de kersverse eigenaar was om van Boston naar huis te rijden. Een rit van ongeveer 500 kilometer.

Greg kwam in een file terecht. Een man achter hem zet niet op te letten en accelereerde in de richting van de Type R. Vermoedelijk zonder te remmen, klapte de man op de nieuwe Honda. Greg klapte vervolgens op zijn voorganger. De betrokkenen raakten niet gewond, maar de schade aan de Type R was fors.

De Honda moest per takelwagen worden afgevoerd. Greg was gelukkig zo pienter om een goede verzekering af te sluiten. Via een post op Facebook zegt de Honda-rijder het volledige aankoopbedrag terug te krijgen.