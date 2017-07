Deze Mercedes gaat niemand missen

De Duitsers gooien het over een andere boeg.

De B-klasse is er in diverse varianten. In combinatie met verbrandingsmotoren, maar ook een variant zonder een verbrandingsmotor. Juist die laatste variant zit Mercedes niet lekker. De Duitsers zijn zelfs zo klaar met het model dat de B-Klasse Electric Drive exit moet.

De elektrische B, ook bekend onder de naam B-Klasse Sports Tourer B 250 e, is momenteel nog in productie. In het derde kwartaal van dit jaar trekt Mercedes echter de stekker (ha) uit het model, zegt Rob Moran van Mercedes Amerika tegenover Autonews.

Mercedes gaat zich focussen op het nieuwe EQ-label. Onder dit submerk lanceert de autofabrikant nieuwe elektrische modellen. De elektrische B-klasse was nooit echt een succes. In de Verenigde Staten wordt het model sinds december 2013 verkocht. In die bijna vier jaar zijn slechts 3.651 elektrische B-klasses aan de man gebracht.

Anno 2017 zijn de specs dan ook niet goed genoeg in vergelijking met de concurrentie. De B-Klasse Electric Drive schopt 180 pk uit een elektromotor en sprint in 7,9 seconden naar de honderd. De hatchback heeft een actieradius van slechts 200 kilometer en het duurt 2,4 uur om de batterij 80 procent te laden. Die tegenvallende waarden komen met een flink prijskaartje. De elektrische B-klasse is er bij ons vanaf 42.881 euro.