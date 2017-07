Zo zag je de nieuwe Phantom nog niet eerder

Zo'n station is in ieder geval wat anders.

Je kunt veel zeggen over de nieuwe Phantom, maar een revolutie is het niet. Natuurlijk is de achtste generatie Phantom op tal van punten anders in vergelijking met zijn voorganger, maar qua looks is het geen wereld van verschil. Van generatie zes naar generatie zeven was bijvoorbeeld andere koek.

Wellicht dat fotosoepers er zo ook over denken, want de nieuwe Phantom wordt nu al digitaal uit zijn verband gerukt. Deze station bijvoorbeeld, gemaakt door X-Tomi Design. De statige bips werd veranderd in een praktische verschijning. Je golftas achterin smijten was nog nooit zo deftig.

Het is natuurlijk ondenkbaar dat Rolls-Royce met een dergelijke Phantom komt. Zeg echter nooit nooit, want met geld is alles te koop. De Sweptail is daar een voorbeeld van. Voor omgerekend 11,5 miljoen euro maakte Rolls-Royce deze unieke one-off. Wellicht dat deze photoshop vermogenden op ideeën brengt. Zo’n Phantom in stationvorm is toch wel de beste gezinsbak als je op zoek bent naar comfort, snelheid én ruimte.