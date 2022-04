Man koopt Ferrari. Sloopt hem binnen 3 kilometer

Kijk, dat is nog eens lang plezier hebben van je gloednieuwe auto. Een Ferrari 488 crash binnen 3 kilometer na vertrek. Best knap.

Een sportauto kopen, of dat nu een Nissan 350Z is of een Ferrari, is een mooi moment. Het is toch wat anders een doorsnee auto. Vol trots met een glimlach op je bakkes rij je bij het autobedrijf vandaan, onderweg naar huis. Hoe lullig is het dan als tijdens dit eerste ritje het noodlot toeslaat.

Een kersverse eigenaar van een gebruikte Ferrari 488 GTB overkwam dit. De beste man uit het Verenigd Koninkrijk had net zijn occasion opgehaald. In het ritje naar huis ging het al na drie gereden kilometers mis. De motor was nog niet opgewarmd of de man klapte met de GTB op de vangrail, een eenzijdig ongeval.

Ferrari 488 crash

Wat het nog zuurder voor de man maakt is dat dit alles afspeelde op vrijdag 1 april. Je verzint het niet. We gokken dat deze Ferrari-rijder een niet al te fijn weekend achter de rug heeft. De voorkant raakte beschadigd door het ongeval. Geluk bij een ongeluk is dat het allemaal wel te repareren valt. Desalniettemin zal de verzekeringspremie van meneer er niet op minder op worden zullen we maar zeggen.

Niemand raakte gewond bij het incident. Het ongeluk voltrok zich in de buurt van autobedrijf Baytree Cars in het plaatsje Derby.

Fotocredit: Ferrari 488 crash via Derbyshire Roads Policing Unit op Twitter