Ferrari 488 Pista Spider voor 1 miljoen euro?!

Vragen mag altijd. Maar of een Ferrari 488 Pista Spider echt 1 miljoen euro gaat opbrengen is nog maar de vraag.

Als je het goed doet, kun je geld verdienen aan je exclusieve Ferrari. Moet je er wel amper in rijden, want het is wel een vereiste dat de kilometerstand lekker laag blijft. Alsnog heb je te maken met de markt. Tenzij je een one-off hebt, zijn er nog andere kandidaten in de wereld. Dat is niet anders in het geval van een Ferrari 488 Pista Spider. Er is echter een eigenaar die wel heel veel geld vraagt voor zijn auto.

Een blik op het internet leert dat de meeste Pista Spiders op dit moment voor iets meer dan een half miljoen euro worden aangeboden. Sommige exemplaren schieten richting de zes ton, maar dat is het dan ook wel. In de Verenigde Staten is er echter een eigenaar die zonder blikken of blozen het dubbele durft te vragen. Via duPont staat de Ferrari 488 Pista Spider te koop voor omgerekend een miljoen euro.

De kans is heel klein dat de eigenaar dat bedrag daadwerkelijk gaat krijgen. Zelfs een Pista Piloti, die nog een stukje exclusiever is, haalt de miljoen euro niet in marktwaarde. Wat ook niet helpt is dat Ferrari nooit heeft gecommuniceerd hoeveel exemplaren er van de 488 Pista Spider bestaan. Strikt genomen is het dus geen in gelimiteerde oplage gemaakte supercar. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 458 Speciale Aperta, met een oplage van 499 stuks. Nee, we gokken dat de eigenaar van deze Pista Spider zich nog eens goed moet gaan beraden over een realistische vraagprijs.