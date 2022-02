Ferrari 488 Pista ongeschikt voor winterritje

Geschikt als je weet wat je doet. Ongeschikt als de Ferrari 488 Pista opeens gaat glijden, zoals hier het geval is en een crash tot gevolg.

Ondanks alle hulpsystemen kan een Ferrari met middenmotor nog steeds listig zijn om te rijden. Dat komt vaak door een combinatie van factoren. Sportieve banden waar nauwelijks temperatuur in zit. Koud weer en een enthousiaste bestuurder. Een giftige combinatie. Bewijst ook deze Ferrari 488 Pista crash in Polen.

Nu is het puur speculeren wat zich hier heeft afgespeeld. Onduidelijk is bijvoorbeeld of de bestuurder met of zonder de hulpsystemen aan heeft gereden. Wel is bekend dat er niemand gewond raakte bij het incident. De lage supersportwagen wist zich onder een stuk vangrail te wringen. Het ingedeukte dak geeft aan dat de inpakt van de vangrail fors is geweest.

Het incident gebeurde afgelopen vrijdagochtend om 09:00. Locatie van het eenzijdige ongeval is het noordwesten van Polen. Hoewel de omstandigheden er op de foto’s droog uitzien was dat tijdens het gebeuren van het ongeluk niet het geval. De autoriteiten zeggen dat het regende, het wegdak dus nat was en dat de temperatuur zo rond het vriespunt lag. Alles behalve de ideale omstandigheden om met een exclusieve Ferrari 488 Pista op stap te gaan, met deze nare crash tot gevolg.

Fotocredit: Ochotnicza Straż Pożarna w Wyrzysku via Facebook