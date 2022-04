Avondspits des doods dreigt: vooral in deze provincies

Het is goor weer en aan het einde van de middag lijkt het nog harder te gaan regenen. De avondspits des doods dreigt.

In een treintje naar het werk en vanavond weer in een treintje naar huis. Wanneer je niet te maken hebt gehad met een file voelt dat toch als een persoonlijke win. Lekker doorrijden is nu eenmaal fijner dan langzaamaan tokkelen over de snelweg. Vooral met van die automobilisten die meteen in een gat duiken als jij netjes afstand houdt op je voorganger.

Ben je allergisch voor files dan had je beter thuis kunnen blijven. En als je dat al hebt gedaan, chapeau. Maar niet iedereen heeft de luxe om zijn of haar beroep vanuit huis uit te oefenen. Vanavond wacht een mogelijke stevige avondspits als we op de voorspellingen van Weerplaza mogen afgaan.

Een regengebied trekt over ons land, in combinatie met een aardige wind. Kortom, toen jij vanochtend de voordeur opentrok dacht je: bah, ik wil terug naar bed. De regen neemt flink toe aan het einde van de middag. Precies op het moment dat iedereen in de auto stapt om naar huis te gaan. Het resultaat: spits!

Zeg niet dat we je niet gewaarschuwd hebben. Laat anders dit artikel zien aan je baas. Als een soort certificaat van echtheid dat je vandaag eerder het kantoor mag verlaten. Deze vrijstelling kun je ook op zak houden. Heel de week is het kans op snertweer.

Wie aan het einde van de middag moet rijden door Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht moet rekening houden met de meeste regenval. En dus potentieel de zwaarste files. U zijt gewaarschuwd. Ook voor de rest van de week.