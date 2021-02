Man leent AMG, politie Den Haag heeft er veel plezier mee - Autoblog.nl

Wat een nachtmerrie. Leen je even een AMG om de beest uit te hangen, komt die politie het plezier weer bederven…

Mjah even een stukje lekker scheuren, lekker. Wij autoliefhebbers hebben ons er in verschillende gradaties waarschijnlijk allemaal wel eens schuldig aan gemaakt. Tuurlijk moet je weg proberen te blijven van aso-level tokkie. Maar, even dat gaspedaal intrappen, de duw in je rug ervaren, de snelheidsmeter omhoog zien schieten, het juk van de betutteling heel even een beetje breken, het is allemaal goed voor de ziel. Tenminste, zo lang het goed gaat natuurlijk. En zo lang je niet tegen de lange arm van de wet aanloopt.

Dat laatste geluk had een man die een Mercedes-AMG A45 leende helaas voor hem niet. Hij ontpopte zich achter het stuur van AMG’s kleinste Dickschiff tot een bumperklevende totaalmalloot. Daarmee wekte hij de interesse van de Verkeerspolitie Den Haag in een ongemarkeerde auto. Zij zetten vervolgens de achtervolging in en betrapte de autolener op nog veel meer ernstige transgressies, waar ze inmiddels een roman over hebben geschreven op Instagram. Komt ‘ie:

Je leent een auto. Eerlijk is eerlijk… het is een auto met iets meer pit als de gemiddelde auto. De auto voor je, die je letterlijk van de weg drukt, maakt met tegenzin plaats voor je en dan gaat het gas er op. Je mag 100 km/h maar de snelheidsmeter schiet door naar de 140…170… 180…190 km/h. Die van ons ook trouwens, want wat je niet door had is dat er een onopvallende politie auto achter je reed. Waarbij de agent zag dat je aan het kleven was en daarom besloot je even te volgen.



Wij zien uiteindelijk op de boordsnelheidsmeter 220 km/h en merken dat onze auto helaas niet meer harder kan, maar jij loopt nog steeds verder op ons uit. Met die snelheid ziet de agent je ook nog eens diverse keren rechts voertuigen inhalen, maar dan rij je je gelukkig klem, omdat je verkeersinzicht misschien nog niet helemaal als een coureur is ontwikkeld.



Uiteindelijk wordt je rijbewijs ingevorderd op 204 gecorrigeerde km’s waar je 100 km/h mag. Je auto gaat met ons mee tot dat de officier van justitie beslist wat er mee gaat gebeuren. Je krijgt een bekeuring voor de snelheid, een bekeuring voor het kleven, een bekeuring voor het rechts inhalen en wordt je aangemeld voor een cursus van het CBR. #waakzaam #dienstbaar #dh247 #snelheid #levensgevaarlijk #jawehebbenooksnellereautos #invordering #rijbewijs Verkeerspolitie Den Haag, dingt dit jaar ook mee voor de NS publieksprijs

Dus ja, je leest het. De leentjebuur is zijn rijbewijs kwijt, mag door de neus betalen voor meerdere boetes en zal zich moeten melden bij het CBR om daar op eigen kosten te leren autorijden. De wereld is nu dus gelukkig weer veilig. Waarvan akte.