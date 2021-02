Betrouwbaar ogende BMW X6 is vurig in Brunssum - Autoblog.nl

Deze betrouwbaar ogende BMW X6 kreeg het zojuist een beetje warm onder de voetjes.

De BMW X6 is een auto die wel wat teweeg gebracht heeft in autoland. Hoewel sommigen het punt maken dat de AMC Eagle de eerste SUV coupé op de markt was, wordt de X6 toch als moderne grondlegger van het fenomeen geroemd. De eerste generatie kwam op de markt in 2008, op basis van de tweede generatie BMW X5 (E70).

Velen wisten niet zo goed wat ze moesten vinden van de brute bullebak met afgeplat dak. Dit gevaarte neigde meer naar de categorie boevenbak. Zeker met de ‘verkeerde’ spec meet je jezelf met deze dikke BMW in rap tempo een fout imago aan. Terecht of niet, met dezelfde (carbon) footprint van een dikke X5 maar veel minder ruimte aan boord, was het in ieder geval geen auto die vrienden maakte bij de groene gemeente. Tegelijkertijd was beroepsdinosaurus Jeremy Clarkson er ook niet blij mee.

Desondanks werd de X6 een belachelijk succes. Inmiddels heeft de auto navolging gekregen van een heel scala aan andere SUV coupé’s van BMW zelf, maar ook van andere merken. Het origineel zelf rookte vanmiddag echter een zware pijp in Brunssum. Daar ging namelijk deze zwarte unit met zwarte velgen in de hens.

De brandweer was er vroeg bij om het vuurtje te stoppen. Maar ook zij konden niet voorkomen dat de Bimmer forse schade opliep. De oorzaak van de fik is nog niet bekend. We mogen daarom ook niet speculeren over wat er gebeurd kan zijn, totdat de lokale drugsdealer officieel aangifte doet bij de politie. Dus dat zullen we dan ook maar niet doen.

Wil jij een X6 hebben van deze generatie? Laat het weten, in de comments!

Image-Credit: AS Media