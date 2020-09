Man richt met gehuurde Audi R8 enorme ravage aan in Parijs [video] - Autoblog.nl

Om er vervolgens vandoor te gaan.

Parijs is niet bepaald een paradijs voor automobilisten. Desondanks is het huren van een sportwagen er niet ongebruikelijk. In het centrum van Parijs zijn vaak supercars te zien die te huren zijn. Afgelopen zondag besloot iemand een Audi R8 te huren. Dat liep alleen niet goed af.

De auto in kwestie was een blauwe Audi R8 Spyder van de tweede generatie. Dat betekent dat je de beschikking krijgt over een V10 met minstens 540 pk. De auto was samen met een Porsche gehuurd ter gelegenheid van een bruiloft.

In Nanterre, een voorstad ten westen van Parijs, ging het mis. En niet zo’n beetje ook: de R8 verloor op hoge snelheid de macht over het stuur en beschadigde daarbij maar liefst 13 geparkeerde auto’s. Dit ging dusdanig hard dat de supercar daarbij finaal in tweeën brak en het motorblok meters verderop terecht kwam.

In een video die op social media verscheen is de directe nasleep van de megaklapper te zien. We zien verschillende beschadigde auto’s en een straat die compleet bezaait ligt met brokstukken. Een eind verderop zien we vervolgens de auto zelf, of wat daar van over is.

Ondanks het feit dat de materiële schade enorm is, zijn er wonderbaarlijk genoeg geen slachtoffers gevallen. Toen de politie arriveerde was er geen spoor te bekennen van de inzittende(n). Wel is een van de aanwezigen zo slim geweest om zichzelf te filmen terwijl hij shirtless langs de ravage loopt. Bovendien zijn de gegevens van de huurder als het goed is bij het huurbedrijf bekend, dus de boosdoener boven water krijgen moet niet al te moeilijk zijn.

Foto: @dutchstylez