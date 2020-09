Laden maar: dit is de Citroën ë-Jumper - Autoblog.nl

De uit de kluiten gewassen elektrische drieling is nu compleet.

We hadden de Fiat e-Ducato, we hadden de Peugeot e-Boxer, wat ontbreekt er dan nog? Juist, de Citroën e-Jumper. Pardon, de ë-Jumper. Met twee puntjes op de e is de ë-Jumpy net even wat hipper dan de e-Ducato en de e-Boxer.

Tot voor kort was het elektrische aanbod van Citroën nog beperkt tot de zwaar achterhaalde C-Zero. De Fransen zijn nu druk bezig dit goed te maken. In 2025 willen ze namelijk hun hele gamma geëlektrificeerd hebben. Op het vlak van personenauto’s zijn ze recentelijk met de ë-C4 op de proppen gekomen. Ook zagen we dit jaar de stadsrakker Ami, hoewel dat officieel geen auto is. Aan de andere kant van het spectrum vinden we de ë-Jumpy en nu dus de ë-Jumper.

Voor degenen die het bericht over de e-Boxer al gelezen hadden zullen de cijfers geen verrassing zijn. Desondanks zullen we toch maar even herhalen. De Citroën ë-Jumper is te krijgen met twee verschillende accupakketten. Het eerste accupakket is 37 kWh groot en is goed voor een magere WLTP-range van 200 km. Daarnaast is er een 70 kWh accupakket, die goed is voor 340 km.

De ë-Jumper zit aan de snellader met 50 kW in ongeveer een uur op 80%. De 37 kWh-versie is bij een 1-faselader in 6 uur op geladen en bij een 3-fase wallbox in 5 uur. Bij de 70 kWh-variant duurt dat respectievelijk 12 uur en 9 uur.

Net als de reguliere Jumper is de bestelwagen te krijgen in vier formaten. Het laadvolume loopt uiteen van 8 m3 tot 17 m3. Wat het elektrische werkpaard moet kosten is nog niet bekend. Je kunt de Citroën ë-Jumper tegen het eind van het jaar bij de dealers verwachten.