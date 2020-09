Dit gaat de Maserati MC20 kosten in Nederland - Autoblog.nl

We hebben nu al een prijs voor de Maserati MC20.

Deze week was een belangrijke week voor Maserati en alle liefhebbers van het merk. Maserati presenteerde dit keer geen sedan, SUV of de zoveelste versie van de GranTurismo, maar een compleet nieuwe sportwagen: de MC20. Het merk had een dergelijke halo car hard nodig om het sportieve imago in stand te houden. De stokoude GranTurismo is namelijk met pensioen.

De MC20 is niet de opvolger van de GranTurismo, want die komt in 2021. In plaats van een strak gelijnde GT is de MC20 een strak gelijnde sportwagen met middenmotor. Iets specifieker: met een 3,0 liter V6, die 630 pk levert.

Meestal duurt het wel even voordat er een prijs volgt, maar deze keer is Maserati er vroeg bij. We kunnen mededelen dat de vanafprijs €176.470 bedraagt. Voordat je nu koortsachtig je banksaldo gaat checken: dit is nettoprijs exclusief btw, bpm en kosten rijklaar maken.

Nederlandse kopers zullen helaas dus nog een flink bedrag aan bpm af moeten staan. Omdat Maserati al uitstootcijfers heeft gedeeld kunnen we al een aardige schatting maken van de Nederlandse prijs. Uitgaande van een CO2-uitstoot van 262 g/km komen we uit op een bpm-bedrag van €44.770. Als we dan ook nog de btw meenemen brengt dit het totale bedrag op €258.299.

Wat betekent dit voor de concurrentiepositie? De MC20 is in ieder geval goedkoper dan de F8 Tributo, die €295.564 kost. Maar dan heb je wel een V8 met 720 pk. Bij McLaren komt de 600LT nog het dichtst in de buurt. Die is er vanaf €285.500. Dan heb je minder vermogen (600 pk), maar het is wel een meer hardcore circuitauto. Eigenlijk zijn er momenteel geen auto’s op de markt die echt één op één te vergelijken zijn met de MC20, dus vergelijkingen gaan al snel een beetje mank.

Wordt je niet vrolijk van bpm? Dan is er goed nieuws: Maserati komt ook met een elektrische variant van de MC20. Verder zit er ook nog een Spider-variant in de pijplijn.