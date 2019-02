Man uur opgesloten in auto door software-update

Echt fantastisch die moderne technologie. Als het werkt tenminste.

Auto’s zijn steeds meer connected. Van BlackBerry tot iPhone, je moet connected zijn. Al die technische poespas brengt wel een aantal nadelen met zich mee. Zo beschikken diverse moderne auto’s over updates die via het internet gedownload en geïnstalleerd kunnen worden, maar wat als in dat proces iets mis gaat?

Bij het Chinese Nio is er in ieder geval nog flink werk aan de winkel. Een potentiële klant in Beijing zat in een voertuig van dit automerk toen de auto een software-update ging uitvoeren. De auto behoorde toe aan een dealer en de man was bezig met een proefrit.

De man kon niet meer verder rijden toen de elektrische auto begon met de systeemupdate. Het voertuig stond echter midden tussen het verkeer toen de update begon. De ramp werd compleet toen de auto geen enkele handeling meer accepteerde. Zo konden de ramen niet open en ging het voertuig op slot. De man zat meer dan een uur opgesloten in de auto op de drukke verkeersweg. Pas na de complete installatie kon de auto weer ‘opgestart’ worden en gingen de deuren van het slot af.

Nio, een autofabrikant die in China concurreert met onder meer Tesla, heeft op sociale media excuses aangeboden. Het automerk gaat kijken hoe ze een herhaling kunnen voorkomen. (via South China Morning Post)