Grapperhaus: die boete van 95 euro gaan we handhaven!

Je komt er niet omheen met een smoesje. Althans, dat is de bedoeling.

Deze week werd duidelijk. Het kabinet gaat appen op de fiets aanpakken. Vanaf 1 juli riskeer je een boete van 95 euro als de politie je betrapt op het vasthouden van een smartphone als je aan het fietsen bent. In theorie. Op papier. Volgens de wet.

In eerste instantie lijkt het vooral een maatregel om het wetboek te vullen. Welke agenten gaan nu daadwerkelijk een bon noteren voor de snelle fietser die tussen het verkeer sjeest? Zeker als ze in een busje zitten. Volgens minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie hoeven we daar ons geen zorgen om te maken. Het idee wordt vandaag besproken in de ministerraad en Grapperhaus liet weten dat agenten flink gaat handhaven.

Het is te hopen dat Grapperhaus zijn gelijk krijgt. In het donker fietsen zonder (deugdelijke) verlichting is niet toegestaan. Hier staat een boete op van 55 euro. In de praktijk worden dit soort boetes, op specifieke controles na, amper uitgeschreven. Fiets jij zonder verlichting voorbij een politiebusje in de stad, dan is de kans klein dat agenten je daadwerkelijk gaan achtervolgen. Ook door rood fietsen is niet toegestaan en kost je in principe een boete van 95 euro. De kans dat fietsers die een smartphone in de hand hebben beboet gaan worden is op basis van ervaringen uit het verleden klein, ook al heeft Grapperhaus van die mooie woorden.