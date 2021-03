Politie Oss neemt alle 13 auto's van man zonder rijbewijs in - Autoblog.nl

Een man werd door de politie in Oss al 24 keer zonder rijbewijs gesnapt en nu wordt beslag gelegd op alle 13 auto’s die hij bezat. Oef!

Hoe vaak ben jij aan de kant gezet om een boete te krijgen voor iets sulligs? Als dat gebeurt, maakt dat wellicht indruk. Zo niet, dan maakt het na twee of drie keer wel indruk en is de kans groot dat je gedrag aanpassen effectiever is. Logisch, lijkt ons. Een man in het Brabantse Oss maakt het wel heel bont: hij is recent voor de vierentwintigste keer(!) aangehouden en zonder rijbewijs betrapt.

Geen rijbewijs

De man van Poolse komaf die in Oss woont lijkt het dus niet te willen leren. Vandaar dat de zaak naar de rechter gebracht werd. Er zijn al zes zaken aan bod gekomen, allemaal voor rijden zonder rijbewijs. De rechter heeft bepaald: voor elk van deze zes zaken wordt drie weken gevangenisstraf opgelegd. De man mag dus 18 weken de gevangenis van binnen bekijken. De politie zegt er echter gelijk bij dat er dus nog 18 zaken lopen, die de man een langdurige detentie kunnen opleveren.

Beslag

Daarnaast was deze man ook fervent autoverzamelaar, tenminste, zo lijkt het. De Politie Oss legt beslag op alle auto’s die de man had, 13 in totaal. Toch bijzonder, zo veel auto’s hebben en er niet in mogen rijden. Dit keer trouwens geen dikke Mercedes-AMG’s met grote ‘afgepakt’-stickers op de zijkant. We zien bijvoorbeeld een Renault Laguna op de welbekende gele sleepwagen (voor de verandering eens niet met een donkergrijze Alfa Romeo 159 achterop).

Verbeurd

De man kan overigens fluiten naar de auto’s, want ze zijn verbeurd verklaard. Dat betekent dat we de 13 in beslag genomen auto’s door de Politie Oss misschien nog te zien krijgen bij Domeinen Roerende Zaken. Of ze belanden gewoon op de sloop. De man krijgt ze in ieder geval niet meer terug en mag een tijdje achter de tralies. Moraal van het verhaal: rijd alleen met een rijbewijs. (via Politie Oss)