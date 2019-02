Is dit het meest realistische Porsche 911 R schaalmodel?

Klein, maar absoluut fijn.

De talloze bouwwerken van LEGO waarover we in het verleden hebben geschreven zijn hartstikke gaaf en zonder meer een groot plezier om in elkaar te zetten, écht realistisch zien ze er niet uit. Hoezeer de Denen ook beweren dat ze detail in de machientjes hebben verwerkt, nooit komt het exact overeen met het origineel. Een puntgaaf schaalmodel, daarentegen, kan zo passeren voor het echte werk, maar dan hoeft er niets gebouwd te worden. Saai, niet?

Jazeker. Gelukkig is de voor de hand liggende oplossing of gulden middenweg, zo u wilt, inmiddels door een andere speelgoed- en puzzelfabrikant, Ravensburger, gemaakt: een puzzelwerk met fraai gevormde hoeken en rondingen, dat tot een schaalmodel van de auto getransformeerd kan worden. Hoewel de Porsche 911 R (rijtest) slechts op een schaal van 1:18 is gemaakt en zodoende niet bijzonder groot is of uit duizenden stukken bestaat, oogt het wel degelijk als een waardige kopie. Met name van een afstand wil het schaalmodel de aanschouwer nog wel eens foppen, daar de randen van de puzzelstukken weg lijken te vallen.

Het schaalmodel kan voor enkele tientjes worden aangeschafd bij de betere speelgoedwinkel. Op internet is de kleine 911 R nog eenvoudiger te vinden. Het bouwwerk bestaat uit precies 108 stukken die ieder genummerd zijn. Overigens kun je gewoon met de Porsche spelen. De koets van de 911 R staat namelijk op een kunststof onderlichaam waaraan tevens de voor- en achteras vastgemaakt kunnen worden. De wielen, die kunnen draaien, dienen daaraan vervolgens weer vastgemaakt te worden.