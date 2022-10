Manhart kietelt nu al de nieuwe G87 BMW M2

De Duitse tuner Manhart laat de eerste afbeeldingen zien van hun versie van de BMW M2.

Manhart is er altijd als de kippen bij als er een nieuwe BMW is om te tunen. En de BMW M2 is al jaren de lieveling van de tuningwereld. De nieuwe M2 heeft veel tumult veroorzaakt bij de BMW-fans: sommige mensen vinden hem ge-wel-dig, andere mensen vinden het een verschikking. Desalniettemin zijn de agressieve ontwerplijnen en de S58-motor perfect voor de tuners van deze wereld. Ook al zijn de leveringen van de nieuwe M2 gepland in april 2023, Manhart laat alvast zien wat ze met hete coupé kunnen doen.

De M2 van Manhart

De tuner noemt het project de Manhart MH2 560. Zoals we gewend zijn van de tuner zal de auto zowel visuele als prestatie-upgrades krijgen. Het vermogen krijgt een aanzienlijke verhoging, namelijk van 460 pk naar 560 pk. Dat is lekker. Deze prestatieverhoging gaat gepaard met een roestvrijstalen uitlaatsysteem met klepbediening en downpipes met of zonder katalysator. Reken maar op een mooi geluid dat je buren in de ochtend niet zullen waarderen.

De rijervaring zal volgens de tuner tevens verbeteren. De ophanging kan worden aangepast met twee varianten: volledige schroefsets of verlagingsveren. Dit is nog niet alles, je kunt natuurlijk andere velgen bestellen. Op de afbeeldingen zien we de tikkie ordinaire Manhart Concave One in satijnzwart met gouden accenten.

Een bumpersetje, om het maar zo te noemen, daar is Manhart ook niet vies van. De carbon buitenkant omvat een carbon voorskirt, carbon achterspoiler, carbon sideskirts, carbon aero-flicks voor en achter, en een carbon dakspoiler. En tevens is er carbon achterdiffusor met een centraal licht tussen de vier uitlaatpijpen. Genoeg dus om uit te kiezen. Het maakt de BMW wel, uhhmmm opvallender (?). Of in andere woorden: het moet wel je smaak zijn. En over smaak valt niet te twisten.