Datum onthulling opvolger LaFerrari gelekt!

Heet nieuws, Ferrari zal volgens een gelekt document in de nabije toekomst de opvolger onthullen van de LaFerrari.

De LaFerrari, of de F150, is in 2013 aan het publiek gepresenteerd op de Autosalon van Genève. Al langere tijd gaan er geruchten rond of en wanneer een opvolger zal komen. En het lijkt er nu op dat er echt een opvolger in de pijplijn zit. Ferrari gaat in totaal 828 eenheden van de nog niet nader genoemde supercar bouwen. Althans, als we een gelekt document mogen geloven.

LaFerrari opvolger komt in 2024

Het document laat een tabel zien waar al dit goeds in staat. Het is gepubliceerd op het Auto Pareri-forum. De supercar, die de niet zo verrassende codenaam F250 heeft, zal volgens het document in oktober 2024 gelanceerd worden. Nog twee jaar wachten dus.

Van de ´standaardauto´ zullen er slechts 599 gebouwd worden. Ferrari gaat het dus lekker exclusief houden, zoals altijd. De Italiaanse fabrikant heeft zijn productiecijfers lange tijd gebaseerd op het aantal eenheden dat ze denken te kunnen verkopen min één, om de exclusiviteit te behouden. Naast het standaardmodel zullen er andere varianten ontwikkeld worden. Zo valt uit het document op te maken dat er in juli 2026 een circuitversie verschijnt. Hier komen er maar 30 van. Tevens kun je er een spider verwachten. Deze kunnen we verwachten in 2027. Hier komen er 199 van, waardoor het totale aantal op 828 komt.

Gelekt document

In het document wordt verder het testschema onthuld van de F250. Dat is overigens al begonnen in juli van dit jaar. We kunnen dus binnenkort zwaar gecamoufleerde foto´s van de supercar verwachten, want in februari van aankomend jaar zal er een eerste prototype getest worden.

Het is altijd lastig om vast te stellen of een dergelijk document écht een intern schrijven is van Ferrari, maar zeker is dat het bedrijf werkt aan een opvolger van de LaFerrari. Eerdere geruchten gingen al in op de aandrijflijn. Deze zal hybride worden en past binnen hun plan om dit te realiseren.

Ferrari gaat dus mee met de huidige trend van supercars die enorm krachtig zijn met de hulp van elektriciteit. Dit kunstje hebben ze al (perfect) uitgevoerd met de SF90 Stradale. Echter, of de opvolger van de LaFerrari dit ook krijgt weten we pas echt zeker in 2024.

Hypercar onthulling

Over een nieuwe Ferrari hypercar gesproken. Op zondag 30 oktober onthult Ferrari de hypercar livery van de 2023 FIA World Endurance Championship. Iets om wel naar uit te kijken natuurlijk. Hopelijk voor Ferrari hebben ze meer succes in de WEC dan in de Formule 1..