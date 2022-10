Skoda Enyaq RS iV is 299 pk topmodel

De Skoda Enyaq is er nu als RS iV. Een nieuw topmodel met 299 pk.

Een echte verrassing mag je het niet noemen. Volkswagen heeft bijvoorbeeld al de ID.4 en ID.5 GTX-modellen. In principe is dit dezelfde auto, maar dan in een jasje van Skoda. Al in al geeft het de Enyaq in elk geval een lekker smoelwerk. De nieuwe Skoda Enyaq RS iV springt er echt uit. Zeker in dit kleurtje.

Al sinds de lancering van het model is de Skoda Enyaq een lieveling onder leaserijdend Nederland. Niet zo gek, want de leaserijder kijkt naar bang voor buck. Oftewel, een goede prijs, praktische ruimte om het gezin mee te nemen en het moet er ook wel een beetje leuk uit zien. De Skoda scoort op al die fronten aardig, waardoor je de Enyaq relatief veel ziet rijden in Nederland.

Wil je niet dezelfde Enyaq als de buurman dan is deze RS wellicht interessant voor je. De Skoda Enyaq RS iV beschikt over twee elektromotoren met een systeemvermogen van 299 pk en 460 Nm koppel. Het opgegeven rijbereik is 500 kilometer volgens de WLTP-norm. Het accupakket is 82 kWh groot. Skoda zegt die actieradius mede te danken te hebben aan het gelikte design van de crossover. De cw waarde van de elektrische auto komt uit op 0.265.

De Skoda Enyaq RS iV staat standaard op een sportievere ophanging met 20 of 21-inch wielen. Daarnaast kun je andere Enyaq-rijders inhalen op de autobahn. De topsnelheid is verhoogd naar 180 km/u, terwijl de overige Enyaq-modellen een begrensde topsnelheid van 160 km/u hebben. Een Tesla ga je niet verslaan bij het stoplicht, maar met een sprint van 6,5 seconden naar 100 km/u is de Skoda Enyaq RS iV een vlotte kar. De 82 kWh grote accu is met een maximum snelheid van 135 kW op te laden. Daarmee is de batterij in 36 minuten van 10 tot 80 procent te laden.

Het interieur is behoorlijk tof afgewerkt met mooie materialen. Een zacht dashboard en groene details vrolijken de bol op. Het is echt wel wat anders, wat je ding moet zijn. Aan de andere kant maakt dit het geheel een stuk minder saai.

Een Nederlandse prijs is er nog niet. Maar voor een indicatie kunnen we over de schutting kijken. Een Volkswagen ID.4 GTX begint bij € 57.290 en een ID.5 GTX bij € 59.390. De Skoda zal in vergelijkbaar vaarwater terecht komen.