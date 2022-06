Nieuwe sappige details BMW M2 bekendgemaakt

Terwijl de onthulling van de nieuwe M2 steeds dichterbij komt, heeft BMW wat nieuwe details bekendgemaakt.

Die details komen inclusief een lading nieuwe foto’s. Van een gecamoufleerde auto, dat dan weer wel. BMW zegt dat de M2 de laatste testfase is ingegaan van de ontwikkeling. Dat betekent dat een onthulling niet lang meer op zich laat wachten. De plaatjes zijn geschoten op de Salzburgring in Oostenrijk.

Nou, nog een paar maanden eigenlijk. BMW heeft namelijk bekendgemaakt dat ze in oktober van dit jaar het doek trekken van de heetste 2 Serie. Deze aankondiging komt met nog veel meer sappige details over de nieuwe BMW M2.

Handbak of automaat

Ten eerste komt de dikke coupé met twee opties voor de versnellingsbak. De echte purist schuine streep toetsenbordheld kan zijn hart ophalen met een handgeschakelde zesbak. Er is ook een 8-traps M Steptronic automaat. En nee, net als met de huidige M3 en M4 is de good ol’ DCT met pensioen gestuurd. Een conventionele automaat dus, ook voor de nieuwe M2. De M3 en M4 hebben laten zien dat dit niet iets slechts hoeft te betekenen.

Achterwielaandrijving

Wie nachtmerries had over een M2 met vierwielaandrijving kunnen we gerust stellen. De M2 heeft achterwielaandrijving. BMW spreekt over een adaptief M chassis, met het remsysteem afkomstig van de M3 en M4.

BMW wil nog niets bekendmaken over het vermogen en de prestaties. Wel laten ze los dat de performance op het niveau ligt van de M2 CS. Deze haalde 450 pk en 550 Nm koppel uit zijn geblazen 3.0-liter zes-in-lijn turbomotor. Verwacht dus een vergelijkbaar pakket voor de nieuwe BMW M2.

M Performance

Last but not least zijn de M Performance details voor de nieuwe BMW M2. Optioneel kun je losgaan om de dikste 2 nog verder aan te kleden. Onder andere M carbon kuipstoelen en een carbon dak komen beschikbaar als extra op de M2. Het Duitse automerk zegt dat er nog veel meer mogelijk is, wat precies houden ze nog geven geheim.

Marktlancering

De onthulling van de nieuwe BMW M2 is zoals gezegd in oktober van dit jaar. De marktlancering volgt in april 2023.