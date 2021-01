Manhart MH2 GTR is schreeuwerige en peperdure M2 - Autoblog.nl

Manhart vond de M2 CS toch nog wat tam.

BMW heeft de laatste jaren de nodige kritiek gekregen, maar vergeet niet dat ze ook nog auto’s bouwen als de M2 CS. Dit is gewoon een heerlijke bommetje die eigenlijk geen directe concurrenten heeft. Over het prijskaartje zullen we het maar even niet hebben.

De M2 CS heeft met 450 pk meer dan genoeg vermogen. Zeker als je bedenkt dat de 2 Serie in feite nog altijd een 1 Serie Coupé is. Met een sperdifferentieel en de nodige gewichtsbesparende maatregelen is de M2 CS ook serieus sportief. Voor Manhart was dit alleen nog niet genoeg.

Daarom komen ze nu met de Manhart MH2 GTR op de proppen. De overtreffende trap van de overtreffende trap dus. Dankzij een nieuwe turbo en intercooler is het vermogen gestegen van 450 pk naar maar liefst 600 pk. Het koppel was 550 Nm en is nu 830 Nm. Dit zijn überhaupt indrukwekkende cijfers, maar voor een C-segmentauto zijn het ronduit spectaculaire cijfers.

De M2 CS van Manhart is dus een bommetje van jewelste en dat zie je er ook aan af. Dat is vooral te danken aan de nieuwe spoiler, de GT3 RS-achtige louvres en de 20 inch Manhart-velgen. De schreeuwerige wrap met M-Striping draagt natuurlijk ook bij aan de racelook van deze M2.

De wrap is het niet het enige dat schreeuwerig is. Dat uitlaat is dat ook. Manhart heeft namelijk een nieuw uitlaatsysteem met carbon eindstukken geïnstalleerd. Indien gewenst kun je ook downpipes bestellen bij Manhart. Verder is het onderstel aangepakt met een kit van H&R. Zo’n beetje het enige wat ongemoeid is gelaten zijn de remmen, maar ook op dat punt is er in overleg nog een upgrade mogelijk.

Om te kijken wat je aan al deze upgrades kwijt bent hebben we even de catalogus van Manhart en ons rekenmachine erbij gepakt. Onder de streep komen we uit op een bedrag van – schrik niet – €38.919,50. Dat bedrag mag je dus optellen bij de Nederlandse vanafprijs van €138.217. Bij elkaar kom je dan rond de €180.000 uit. En dan hebben we nog niet eens naar de optielijst van BMW zelf gekeken. Als je voor deze M2 CS van Manhart gaat moet je dus wel een erg grote fan van de M2 zijn.

Dat een standaard M2 CS heel leuk, maar eigenlijk ook al te duur is, legt Wouter uit in de onderstaande video: