Autodief geeft moeder opvoedkundig advies - Autoblog.nl

Wie had dat gedacht? Autodieven zijn toch niet allemaal gewetenloos.

Als brave burger is het soms moeilijk voor te stellen wat er zich in het hoofd van criminelen afspeelt. Meestal denken we vrij zwart-wit en gaan we ervanuit dat een autodief geen enkel moreel besef heeft. Toch hoeft dat niet zo te zijn, zo blijkt.

Wat was er precies gebeurd? Een Amerikaanse autodief ging er met een zilverkleurige Honda Pilot vandoor die met draaiende motor voor een winkel stond. Een makkelijke prooi dus. Hij kwam er echter al snel achter dat hij niet alleen in de auto zat. Op de achterbank bleek namelijk een vierjarige kleuter te zitten. Een auto stelen was nog tot daar aan toe, maar een kind ontvoeren ging de dief toch wat te ver.

De Amerikaan besloot dus rechtsomkeert te maken. Hij had het kind simpelweg af kunnen zetten bij de winkel, maar dat vond hij niet genoeg. In plaats daarvan besloot hij de moeder wat advies te geven. De dief zocht haar (met mondkapje en al) op in de winkel om haar de les te lezen. Hij dreigde nota bene de politie te bellen. Je verzint het niet. Nadat hij de moeder verbouwereerd achterliet, ging hij er opnieuw met de auto vandoor, dit keer zonder kind.

De auto werd een paar uur later gevonden, maar de dief was spoorloos. Uiteindelijk is het dus allemaal met een sisser afgelopen en heeft de moeder op zeer effectieve wijze haar lesje geleerd. Je zou bijna denken dat het de mysterieuze dief alleen daar om te doen was.

Bron: AP