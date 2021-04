Mansory Ghost Launch Edition viert een gouden feestje - Autoblog.nl

Waarom zou je bescheiden zijn als je waanzinnig succesvol bent? De Mansory Ghost Launch Edition viert jouw leven met een gouden feestje.

Mansory is een bijzondere tuner. In veel opzichten doet de toko denken aan de hoogtijdagen van Koenig Specials in de jaren ’80. Mansory pakt namelijk bijna alle dure merken aan, net zoals Koenig dat deed. Ook kent Mansory geen schaamte: ze passen alles aan. Daarnaast is het absoluut niet subtiel te noemen. Inderdaad, net als bij Koenig Specials.

Mansory Ghost Launch Edition

Destijds vond men de creaties van Koenig te fout voor woorden. In de jaren ’90 verstomde de kritiek ietsje omdat Koenig zich meer ging focussen op de techniek en prestaties. Ze bestaan officieel nog wel, maar we hebben er een hele tijd niets van gehoord. Maar gelukkig hebben we Mansory nog. Wederom ontvangen we een teken van leven van deze Duitse tuners, ditmaal middels de Mansory Ghost Launch Edition.

Enorm fout

Uiteraard is het eindresultaat van de getunede Ghost weer enorm fout. Maar dat is gewoon bewust gedaan. Veel mensen willen juist dat het er te dik bovenop ligt. Wij, mensen zonder geld, claimen goede smaak te hebben. Maar mensen met geld kopen gewoon iets wat ze leuk vinden en dat is dus deze Mansory Ghost Launch Edition. Zie het zo: ik zeg geen fotomodellen te daten vanwege hun karakter, maar het heeft meer met mijn uiterlijk te maken.

Het recept is vrij bekend, alhoewel het eindresultaat veel verschrikkelijker had kunnen zijn. Er zit een nieuwe lak op met een gouden gloed en gouden striping. Perfect voor als je een gouden medaille hebt gehaald met voetballen of R&B-zingen. De velgen zijn uiteraard te lelijk, te groot en te zwart. Maar tegenwoordig kun je bij Rolls-Royce zelf daarvoor ook terecht.

Gaaf interieur

Het interieur is zelfs erg gaaf te noemen. Natuurlijk, smaak is persoonlijk, maar ook dit had veel erger gekund. Natuurlijk vragen wij ons af wie er in hemelsnaam een plastic Mansory-logo op het stuurwiel verkiest in plaats van eentje met Rolls Royce-erop.

Techniek Mansory Ghost Launch Edition

Dan het technische aspect, naast de velgen en een subtiele verlaging is er nog niet heel erg veel gebeurd. Er is een sportuitlaat gemonteerd, zodat de V12 ietsje minder discreet op de boulevard in Rotterdam. De 6.75 liter biturbo V12 kan met een ECU-update worden opgevoerd naar 601 pk en 950 Nm. Een Rolls chippen, je moet het maar durven.

Prijzen zijn nog niet bekend, noch relevant. Ook al hebben we al het geld in de wereld, dan nog kopen we de Mansory Ghost Launch Edition niet. Toch?