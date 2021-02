Le Mansory is enorm knakige gechipte supercar - Autoblog.nl

Gewoon even een vraagje: wie zou daadwerkelijk een Le Mansory behandeling overwegen?

Een van de gaafste supercars van dit moment is de Ford GT. Althans, voor ondergetekende. het is een pure koolstofvezel racer voor op de straat met kentekenplaten en zeer deugdelijke engineering. De auto is een uithangbord van wat Ford kan, niet een auto die je koopt voor de pats.

Natuurlijk, iedereen denkt terug aan de retro-kitsch versie uit 2005. Nu was dat een verrassend goede auto, maar het design was érg lui en de motor van pick-up klinkt niet sexy. Nu ligt in deze Ford GT óók een motor die je tegenkomt uit een pickup. Maar omdat het een super-compacte motor is, kan de aerodynamica geoptimaliseerd worden. Kortom, de Ford GT is een zeer doorwrochte supercar. Daar moet je eigenlijk niet aan tornen.

Le Mansory

Daar dachten ze bij Mansory anders over. Nu is het geen verrassing dat de moderne interpretatie op Koenig Specials zich met de Ford GT bemoeit. Ze zijn namelijk verantwoordelijk voor dit gruwelijk lelijke apparaat. We hadden de stille hoop dat ze het daarbij zouden houden, maar nee hoor. Het resultaat van de ‘Le Mansory’ (ja, echt waar) is afgrijselijk, weerzinwekkend en bizar.

Foute cliché’s

Alle extreem foute cliché’s zijn toegepast. Een carbon spoiler, bodykit en extra splitter zijn al verschrikkelijk. Maar het wordt nog erger: op de sideskirts staat nu in het rood “Le Mansory”. Alsof je een Chateaux Margaux pakt, er wat ranja in doet en er met viltstift ‘Jeroens Elixer’ opschrijft. Over schrijven gesproken, er staat ook ‘Le Mansory’ op de veel te grote spoiler. Oh, en die koplampen kunnen écht niet.

Gechipte V6

Dan de motor, de V6 is gechipt en levert nu 700 pk en 840 Nm. De topsnelheid van de Le Mansory is nu 354 km/u. Dat is nauwelijks sneller dan de gewone Ford GT. Logisch, want die knakerige bodykit (die vast erg prijzig zal zijn) maakt de auto 5.5 centimeter wijder. Oh ja, speciale vermelding voor dieptrieste 21″ wielen.

Nu hebben we niets tegen tuning in het algemeen of Mansory in het bijzonder. De Duitse tuner heeft ons ook geregeld weten te verrassen. Alleen van de Ford GT kunnen ze beter afblijven, het voegt niets toe. Uiteraard is het smaakafhankelijk en heeft Mansory aangekondigd er hierna nóg eentje te gaan bouwen.