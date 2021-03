Deze Lexus IS 500 Launch Edition maakt jaloers - Autoblog.nl

Een dikke V8 in een D-segmentsedan: het kan nog anno 2021. Alleen niet in Europa.

De powersedan met een V8 is een uitstervend ras. De M3 had een V8, maar dat duurde niet langer dan één generatie. De RS4 sedan is er überhaupt niet meer. De Mercerdes-AMG C 63 staat weliswaar nog bij de dealers met een V8, maar dat is zolang de voorraad strekt. De opvolger staat klaar, maar die krijgt een vierpitter. Over downsizing gesproken.

Toch is er één merk dat dapper weerstand biedt en nog doodleuk een powersedan met een V8 op de markt brengt: Lexus. Althans, dapper… de auto is bedoeld voor de Amerikaanse markt. Daar is toch nog wat meer mogelijk. Dat maakt deze Lexus niet relevant voor ons Europeanen, maar dat betekent niet dat het geen interessante auto is.

De Lexus IS 500 F Sport Performance werd vorige maand al geïntroduceerd, maar nu is er ook een Launch Edition, die nog net wat dikker is. Voor de volledigheid: dit is dus de Lexus IS 500 F Sport Performance Launch Edition. Dat je het even weet. Zoals we gewend zijn van First Editions en Launch Editions veranderd er motorisch niets. Deze IS 500 F Sport Performance beschikt dus ‘gewoon’ over de 5,0 liter V8 met 472 pk en 536 Nm koppel.

De Launch Editions krijgen wel allemaal een kleur die nieuw is voor Lexus: Incognito. Deze kleur (of iets wat er veel op lijkt) kennen we natuurlijk bij Audi als Nardo Grey. In de volksmond is deze kleur beter bekend als vuilniszakkengrijs. De Launch Edition is naast deze ‘incognito’ kleur voorzien van extra mooie sloffen, afkomstig van BBS. Deze velgen zijn 19 inch groot en zijn zo’n 1,8 kg lichter dan de standaard IS 500-velgen.

De IS 500 Launch Edition heeft een two-tone interieur gekregen in zwart en grijs. Voor de bekleding van de stoelen heeft Lexus geen leer gebruikt, maar ‘Ultrasuede’. Een special edition is natuurlijk niet compleet zonder een badge, dus ook die is aanwezig in het interieur.

Deze badge verklapt ook meteen hoeveel er van gebouwd gaan worden: 500 stuks. Hoe toepasselijk. Om het er nog eens in te wrijven: deze zijn allemaal voor de VS, net als alle andere IS 500’s. Niet dat iemand deze auto zou kopen in Nederland, dus wat dat betreft maakt het ook weer niet zoveel uit.