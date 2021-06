Porsche Taycan krijgt dikspul van Mansory aangemeten - Autoblog.nl

Naar verluidt is er al minstens één exemplaar van deze Porsche Taycan door Mansory in Frankrijk besteld.

Als het gaat om exoten tunen, kun je tegenwoordig niet om Mansory heen. Hoe graag je dat ook zou willen. Als het van een sportief of duur merk komt, komt het bij Mansory automatisch op een to do-lijstje te staan. Dat geldt ook voor Porsche en dus ook voor diens elektrische model, de Taycan.

Zoals altijd

We zouden graag willen zeggen dat Mansory met deze Porsche Taycan subtiel te werk is gegaan, maar ‘je ziet nauwelijks dat ‘ie aangepast is’ is ook niet helemaal waar. Het recept is wel vrij standaard ‘des Mansorys’, met ‘Forged Carbon’-delen in veelvoud op het exterieur. De splitter voor, zijskirts, diffusor achter en spoiler achter zijn allemaal uitgevoerd in het welbekende koolstofvezel met geinig patroontje. Ook de ‘mascara’ rondom de koplampen is nu meer uitgesproken door Forged Carbon inleg.

De velgen van de Porsche Taycan van Mansory zijn gigantisch: 22 inch voor en achter. Op de foto’s zijn de gegoten velgen van het type Y.5 in volledig zwart uitgevoerd, maar je kunt ze ook bestellen met grijze accenten. Ook kan Mansory elke kleur aanbrengen op je remklauwen: of je standaard remmen, PSCB of PCCB-remmen hebt maakt Mansory niet uit.

Interieur

Wie bij een Porsche Taycan het interieur niet mooi vindt, kan ook bij Mansory terecht. Ze kunnen het hele interieur voor je bekleden met hun eigen leer. Ook krijg je inleggen in koolstofvezel met Mansory treeplanken, vloermatten en stiksels in dezelfde kleur als het exterieur. Of elke kleur die je wil, Mansory kan veel voor je doen qua personalisatie.

Dat mag echter vaak wel wat geld kosten, maar de Mansory versie van de Porsche Taycan is dan ook grotendeels anders dan een reguliere Taycan. Hoe veel geld het gaat kosten is niet bekend, maar ongeacht hebben wij een sterk vermoeden dat er in Frankrijk iemand al met de creditcard gereed zit.