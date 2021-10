Marktplaats ziet aantal occasion zoektochten stijgen!

Het zoeken en kopen van een occasion is heter dan ooit, bij Marktplaats merken ze dat enorm.

Nieuwe auto bestellen betekent wachten. Afhankelijk van het model soms maanden langer dan gebruikelijk. Dit heeft alles te maken met (chip)tekorten. En het ziet er naar uit dat er op de korte termijn geen oplossing is voor dit probleem. Kortom, een (jong gebruikte) occasion is in trek. Geen lange wachttijden, maar een auto die je zo kunt kopen. En met een kersverse occasion uit voorraad rij je immers een zo goed als nieuwe auto, mocht je dat willen.

Ook bij Marktplaats zien ze grote en een blijvende interesse in de zoektocht naar een occasion. Dat kan de website simpelweg aflezen uit de data. Zo is het aantal reacties per auto-advertentie op het hoogste niveau sinds 2018. Daarnaast steeg de gemiddelde vraagprijs voor een occasion afgelopen september met 15 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Naast deze cijfers, waren ze bij Marktplaats wel benieuwd hoe al die potentiële kopers van een occasion zich gedragen bij het aankoopproces. Onderzoeksbureau Panelwizard werd ingeschakeld om die informatie los te peuteren. Wat blijkt. 55 procent van de kopers heeft er moeite mee de verkoper te vertrouwen. Daarnaast zegt 70 procent advies te vragen van mensen om zich heen. 24 procent van de Nederlanders doet tijdens de onderhandeling alsof zij verstand hebben van auto’s, ook al is dat eigenlijk niet zo.

Verder blijkt uit het onderzoek dat Nederlanders het liefste een tweedehands auto kopen via een dealer of een lokale garage in plaats van een particulier. Daarnaast is zondag de dag waarop Marktplaats een piek ziet in het websitebezoek in de autocategorie. De site noteert dan 400.000 meer weergaven in vergelijking met een gemiddelde andere dag.

Nederlanders vinden aanschafprijs, kilometerstand, technische staat en bouwjaar het belangrijkste in een zoektocht naar een occasion op Marktplaats. De populairste categorie zijn hatchbacks. Ook ziet Marktplaats een stijgende interesse in cabrio’s. De populairste kleuren? Zilver, grijs, zwart en blauw. Heel spannend zijn wij Nederlanders niet hè, als het gaat om autokleur.