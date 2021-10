Martin Brundle vraagt om respect na incident tijdens gridwalk

Het gebeuren tijdens de gridwalk met Megan Thee Stallion heeft een reactie gekregen van Martin Brundle zelf via Twitter. De Brit vraagt om respect.

De Grand Prix van Amerika was een weergaloos succes. Niet alleen zaten wij, de kijkers, op het puntje van onze stoel. Ook de organisatie kan tevreden terugkijken. Om de F1 aantrekkelijk te maken voor een groot publiek nodigt de organisatie allerlei celebs uit. Die worden veelal in beeld gebracht door de camera’s. Onder de aanwezigen afgelopen weekend waren onder meer acteur Ben Stiller, tenniser Serena Williams en rapper Megan Thee Stallion.

De regels omtrent Covid worden ook steeds soepeler. Daardoor was er eindelijk weer een gezellig drukke gridwalk. Niet alleen liepen coureurs, teams en media op het rechte stuk. Ook de celebs deden een rondje. Zo kwam Martin Brundle meerdere beroemdheden tegen, waaronder rapper Megan Thee Stallion. Hij vroeg haar of ze een stukje freestyle wilde rappen. Eén van haar bodyguards zei vervolgens tegen Brundle dat hij dit niet kon vragen. De Brit reageerde laconiek door te zeggen dat hij de vraag al gesteld had.

Martin Brundle en het Megan Thee Stallion-moment

Het grapje van Brundle begon vervolgens een eigen leven te leiden op sociale media. Want zo gaan die dingen. Onder andere Jeremy Clarkson neemt het op voor zijn landgenoot. Uiteindelijk voelde Martin zich genoodzaakt zelf ook nog even te reageren op de Amerikaanse verontwaardiging.

Op Twitter roept de verslaggever en F1-commentator op tot respect en normen en waarden. Het bericht is gericht aan de bodyguards die tot hem spraken. Brundle stelde een normale vraag en werd door de bodyguards afgedaan alsof hij een journalist van een lokaal krantje was. Niet wetende dat vermoedelijk mensen die op dat moment tv kijken wel Martin Brundle kennen, maar geen idee hebben wie Megan Thee Stallion is.

Martin heeft in elk geval zijn punt gemaakt. Hij zegt in het verleden druk gevoeld te hebben op de grid van legendarische namen als Senna, Prost, Schumacher, Mansell en Piquet. Maar de bodyguards, nee daar is Brundle niet onder de indruk van. En terecht.