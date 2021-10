Verzekeraar weigert oudere met meer dan 136 pk

Want alles met meer dan 136 pk is bloedverziekend snel en levensgevaarlijk natuurlijk. Een autoverzekering afsluiten als oudere is niet makkelijk.

Het is en blijft een ondoorgrondelijke wereld met heel veel grijze gebieden. De manier waarop verzekeraars de autoverzekering van een klant beoordelen. Men kijkt naar auto, type, adresgegevens, leeftijd en schadevrije jaren van de bestuurder en ga zo maar door. Daar komt dan een formule uit waarop de verzekeraar besluit je auto wel of niet te verzekeren. Het resultaat is soms zeer kromme situaties.

Autoverzekering voor een oudere

Een wel heel belachelijk verhaal valt vandaag in de Telegraaf te lezen. De krant schrijft dat een 81-jarige man zijn Volvo niet kan verzekeren bij Allianz. Het gaat hier om een S80 met met een 231 pk sterke 2.5 vijfcilinder turbomotor. De verzekeringsmaatschappij weigert de man omdat de auto te groot en te krachtig zou zijn. Met een kleinere auto met een maximum vermogen van 136 pk is de 81-jarige wel welkom. Niet alleen Allianz is zo stellig, volgens Independer geven maatschappijen SNS, Aegon, de Goudse en Klaverblad hetzelfde resultaat. Was de man in de veertig geweest, dan was er geen sprake van een probleem. Kom er maar in Antoinette Hertsenberg.

De vaak kromme regels kunnen vaker leiden tot vreemde resultaten. Een 25-jarige die bijvoorbeeld wel een Golf R kan verzekeren in Lutjebroek, maar niet als dezelfde persoon met exact dezelfde auto woonachtig is in Amsterdam. Zo hadden we in ‘Mijn Auto’ ooit de destijds 79-jarige Inge in een Audi S3. Voor zover bekend geen problemen met de verzekering. BNR contacteerde vanmorgen een andere oudere met een actieve autoverzekering: Gijs van Lennep. Ook 79 jaar en heeft toevallig ook een Audi S3. Eveneens geen problemen. Overigens heb ik nu wel opeens het gevoel dat ik in een bejaardenbak rij..

Bellen helpt

Wat enorm helpt is gewoon even bellen. Dat kan direct met een verzekeringsmaatschappij of via een tussenpersoon. Het zal je verbazen wat voor deuren er dan opeens geopend kunnen worden. Misschien niet voor de verzekering die jij voor ogen had, maar helemaal onmogelijk is het niet. Helaas is het dan soms wel zo dat je per maand meer moet betalen dan je in eerste instantie voor ogen had.