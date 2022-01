Dit is de gaafste Lamborghini Gallardo occasion van Marktplaats

Ja, het is een Superleggera, maar er is meer wat deze Lamborghini Gallardo occasion op Marktplaats een hele fijne maakt.

De Lamborghini Gallardo bleek een aardig succes. Voor wie de extreem heftige Murciélago niet kon betalen, was de Gallardo de iets minder onbereikbare optie. Dat leverde de bijnaam ‘baby Lambo’ op. Maar laat dat je niet misleiden: ook de Gallardo is een echte supercar. Een V10 achterin, dik 500 pk en dat soort werk. Ook kwam er voor de Gallardo een topversie genaamd Superleggera.

Lamborghini Gallardo Superleggera

Als Italiaan je auto Superleggera noemen is een beetje alsof de nieuwste Donkervoort de D8 Vederlicht zou heten, maar in het Italiaans werkt het gewoon. Het was trouwens niet enkel een Gallardo op dieet: ook het aantal pk nam toe naar 530 stuks en je kreeg een dikke achtervleugel mee. Toch was dat lichte ook wel een beetje de bedoeling en krijg je bijvoorbeeld ramen van polycarbonaat in plaats van glas mee, een lichte motorkap, 19 inch Speedline-velgen, veel extra koolstofvezel en dat soort werk.

Lamborghini Gallardo Superleggera occasion

Maar goed, dat is een Gallardo Superleggera an sich. Waarom zou je dan deze Lamborghini Gallardo Superleggera occasion van Marktplaats moeten plukken? Omdat dit exemplaar net even iets specialer is. Er waren namelijk vier opties voor je kleur: oranje, grijs, geel en zwart. Pas in het allerlaatste jaar werd daar deze witte kleur Bianco Monocerus aan toegevoegd. Niet geheel toevallig is dat de lakkleur van de Superleggera op Marktplaats. Dat maakt dit één van de acht Superleggera’s in Nederland en waarschijnlijk niet veel daarvan zijn wit.

Ook schijnt de staat aardig geweldig te zijn én is de kilometerstand laag. De auto is nooit gebruikt voor circuitdoeleinden of verhuur. Je hebt er dus een redelijk ‘cleane’ auto aan. Mag ook wel, want de verkoper wil er 149.499 euro voor hebben.

Is dat te veel? Is het precies goed? Zou je er nog meer voor moeten vragen? Wij vinden het best een goed bedrag voor deze Lamborghini Gallardo Superleggera occasion. Kopen kan op de advertentie op Marktplaats.