Massabotsing: 69 auto’s opgestapelde auto’s in VS

IJs en mist zijn de perfecte omstandigheden voor een groot ongeluk, zo blijkt maar weer.

Een zee aan opgestapelde auto’s, eerder deze week in de Amerikaanse staat Virginia. Op de I-64 raakten namelijk 69 auto’s betrokken bij een auto-ongeluk. De precieze oorzaak is niet duidelijk, wel speelden volgens de politie ijs en mist een rol. Volgens een van de betrokkenen raakte een auto voor haar in de slip. Toen ze die auto probeerde te ontwijken, knalde een auto achter haar, tegen haar aan. Zo raakte haar auto gepind tussen de twee voertuigen. Het ongeluk gebeurde bij een brug ten zuidoosten van Richmond.

Door het ongeluk raakten meer dan 50 mensen gewond, waarvan twee in kritieke toestand. Hoeveel auto’s door het ongeval geschrapt kunnen worden is niet bekend, maar het zullen er vermoedelijk veel zijn. Op de gemaakte beelden staan Chevrolet Silverado’s en Toyota Camry’s met meerdere gebogen en gebroken panelen, ook wielen staan op plekken waar ze niet horen.

Net na het ongeluk gebeurde er aan de tegengestelde richting ook een ongeluk. Waarschijnlijk kwam dit door autobestuurders die niet op de weg aan het letten waren, maar nieuwsgierig waren naar het ongeluk. Uiteindelijk duurde het zo’n vijf uur voor de snelweg aan beide kanten weer opgeruimd was en alle banen geopend waren.

Via: USA Today