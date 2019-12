Met een EV kan je meer rondes rijden op de ‘Ring dan een V8

En je hebt sneller een volle tank!

Een van de grootste nadelen die vaak wordt genoemd als het gaat om elektrisch rijden, is de range anxiety. Het idee dat je niet zo heel ver kunt rijden en altijd bang bent dat je met een lege accu komt te staan. Het probleem dat daarna volgt, is weer het opladen van die accu. Dat duurt namelijk nog steeds langer dan de tijd die het kost om een benzineauto weer ‘op te laden’.

Natuurlijk, de technologie wordt steeds geavanceerder en daardoor de auto’s continu beter, maar qua tijd ben je nog steeds beter af met een benzineauto. Toch? Nou, op de Nürburgring blijkbaar niet meer. Tenminste, dat blijkt uit een YouTube-filmpje van Dan Trent. In de film praat hij met Dale Lomas, die op de Nürburgring mensen rondrijdt in pijlsnelle, supercharged Jags. Een F-Type SVR, XE SV Project 8, XJR 575. Althans, laatstgenoemde kan sinds oktober niet meer. Toen is die namelijk vervangen door een I-Pace.

En wat blijkt? Met die I-Pace (rijtest) kan je op een dag meer rondes rijden dan met een supercharged Jag. Waar hij met de F-Type en XE slechts drie rondes per tank kon rijden, kan hij er met de I-Pace minstens vier. Zijn record blijkt zelfs zes te zijn, op een warme dag met wat regen. Als je tank leeg is kan je volgens Loman daarnaast weer net zo snel – zo niet sneller – rondjes rijden met de I-Pace. Met een benzineauto duurt het namelijk 20-25 minuten om je tank vanaf de ‘Ring weer vol te krijgen, al kan dat oplopen tot een uur op een drukke dag als bij Pasen. Zijn I-Pace heeft hij echter in minder dan dertig minuten opgeladen. Daarbij laadt hij nooit meer op dan 85%, om de laadtijd zo kort mogelijk te houden.

Wel een kanttekening: hij gebruikt tijdens het taxi-rijden veel gebruik van regeneratief remmen. Bij zijn ritten staat veiligheid voorop, vandaar dat hij niet pas op het laatste moment remt. Door dat veelvuldig gebruik van regen haalt hij er naar eigen zeggen per drie rondes, een extra ronde aan acculading uit. Toch hanteert hij nog steeds een vergelijkbare rijstijl als met de benzineauto’s. Met een V8-Jag kan je dus minder rondjes rijden op een dag dan met een elektrische. Met andere woorden, snel met de elektrische auto naar de Nürburgring, waar je langer plezier kan hebben dan je buurman met een Porsche. Tenzij iedereen dit filmpje heeft gezien en er nu een rij staat bij de snelladers…