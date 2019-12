Prijzen Transit Custom PHEV bekend

Wat betaal je eigenlijk voor zo'n duurzame bus?

Ondanks dat elektrische bedrijfswagens wel degelijk leverbaar zijn, is de spoeling op het moment nogal dun. Nog een nadeel is de infrastructuur en de bruikbaarheid.

Natuurlijk, het is mogelijk om elektrisch te rijden in Nederland. Maar als je afhankelijk bent van je bedrijfsauto en deze daadwerkelijk inzet als gereedschap, dan wil je niet constant moeten laden aan de stekker of met samengeknepen billen van adres naar adres rijden.

Met de Ford Transit PHEV wordt er een compromis gesloten. De plug-in hybride variant van de Transit werd al een tijdje geleden aangekondigd, voor nu zijn de prijzen bekend. Je kan de Transit PHEV al krijgen vanaf 41.250 euro, exclusief BTW en BPM. Voor dat geld krijg je de L1H1 gesloten bestel uitvoering. Wil je een negen-zits personenvariant? Dan is dat ook mogelijk. Deze variant kost 43.750 euro.

Een luxe acht-zitter in de vorm van de Tourneo Custom PHEV is ook mogelijk. Deze versie is leverbaar vanaf 53.300 euro. De Tourneo Custom is meteen wat luxer uitgerust, namelijk in ‘Titanium’-trim. Deze is onder andere uitgerust met Fords Sync3 multimediasysteem.

De Ford Transit Custom PHEV en Tourneo Custom PHEV zijn per direct te bestellen. Op een volle accu is het mogelijk om 56 kilometer af te leggen, volgens de (inmiddels verouderde) NEDC richtlijnen. Houd er ook rekening mee dat het gebruik van de PHEV het verbruik extreem beïnvloed. Ben je loodgieter en rijdt je voornamelijk in de binnstad, dan is de Transit PHEV een uitstekend alternatief. Dan is de elektrische actieradius van de bedrijfswagen toereikend. Maak je veel snelwegkilometers, dan moet de 1.0 EcoBoost er wel erg hard aan trekken. Dan is een diesel of benzine zo gek nog niet. Mocht je een volledig elektrische Transit wensen, weet dan dat deze in 2022 bij de dealers staat.