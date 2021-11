Matrassenkoning hoopt goed te verdienen aan zijn auto’s

Kopen, er een tijdje naar kijken en verkopen. Matrassenkoning Michael Fux heeft er een carrière van gemaakt. Binnenkort is er weer een uitverkoop.

De Amerikaanse ondernemer Michael Fux wisselt vaker van auto dan jij van onderbroek. De beste man heeft een bijzondere reputatie als autoverzamelaar. Vrijwel ieder jaar gaat de bezem erdoorheen en moeten ‘oude’ speeltjes plaatsmaken voor nieuwe. Je kunt eigenlijk niet eens spreken van oud speelgoed. Want het gaat vaak om bijna hagelnieuwe auto’s waar nauwelijks mee gereden is.

Michael Fux heeft meer lol in verzamelen dan in rijden. Het is dan ook meer een zakenman dan een echte liefhebber van autorijden. De auto’s die de Amerikaan verkoopt hebben vaak verschrikkelijk lage kilometerstanden. Dat is met deze uitverkoop niet anders. Veilinghuis Mecum is verantwoordelijk voor de verkoop van de Michael Fux Collection. Stuk voor stuk weer bijzondere auto’s.

De meest bijzondere auto van het ritje is toch wel de McLaren Speedtail van Michael Fux. Heel gaaf samengesteld zo in het geel met een eveneens geel interieur. Het is nummer 100 van de 108 geproduceerde exemplaren. Op de teller staan slechts 194 gereden mijlen. Kortom, hagelnieuw en zo uit de doos.

De drie andere voertuigen van Fux betreffen allemaal een Ferrari. Namelijk een 812 GTS, een SF90 Stradale en een F8 Spider. En allemaal met een zeer lage kilometerstand. Kortom, de ondernemer hoopt weer enkele miljoenen dollars bij te kunnen schrijven na de veiling in januari volgend jaar. Dan is er weer een nieuw jaar aangebroken voor Michael Fux om zijn verzameling uit te breiden (of verder te snoeien).