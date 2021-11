Pepsi: wij krijgen de Tesla Semi dit jaar nog!

Het jaar komt bijna ten einde, maar bij Pepsi zeggen ze dat ze dit jaar nog de Tesla Semi geleverd krijgen.

Zou het een uitspraak zijn om de druk op te voeren richting Tesla? Of krijgt frisdrankgigant Pepsi inderdaad nog in dit kwartaal de Tesla Semi geleverd zoals afgesproken? PepsiCO CEO Ramon Laguarta heeft tegenover CNBC gezegd dat de levering van de nieuwe elektrische truck nog dit kwartaal moet gaan plaatsvinden.

Daarmee zouden ze het eerste bedrijf zijn die de Semi dit jaar geleverd zou krijgen. Het is sowieso opmerkelijk, omdat de Amerikaanse autofabrikant zelf hele andere dingen meldde eerder dit jaar. Tijdens een call met investeerders maakte Tesla in juli dit jaar bekend dat de Cybertruck en Semi naar 2022 zijn geschoven. Het zou dus een verrassing zijn als het automerk inderdaad de Semi nog in deze maanden weet te leveren.

Laguarta heeft niet gezegd hoeveel exemplaren Pepsi van de Tesla Semi verwacht dit jaar. Het bedrijf heeft in het verleden een order geplaatst voor 100 exemplaren van de elektrische vrachtwagen. Het was destijds de grootste bestelling voor Tesla in het geval van de Semi.

Niet alleen de Cybertruck, maar ook de Semi hebben te maken met uitstel. In 2017 werd de elektrische truck aangekondigd. Destijds werd gemikt op een productiestart in 2019. Inmiddels komt het einde van 2021 in zicht en is er tot op heden nog geen Semi uitgeleverd. Pepsi zou dan ook de eerste klant zijn als ze dit jaar inderdaad de Tesla Semi geleverd krijgen zoals ze zelf zeggen.