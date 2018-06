Max over crashvragen: “doe maar niet meer”

Er vallen heuse dreigementen uit de Nederlandse hoek.

Vandaag was het tijd voor een aantal F1-coureurs om eens wat info te geven in een persconferentie. Max Verstappen beantwoorde hierbij ieders favoriete vragen. Tenminste, bijna allemaal. Vanaf het begin wordt de jonge Nederlander al het hemd van het lijf gevraagd over de crash die vorige week in Monaco plaatsvond. Hij liet weten schoon genoeg te hebben van dergelijke vragen.

Tamelijk nonchalant liet hij weten waar hij opmerkingen steekt die zijn rijstijl bekritiseren. “Ik zal mijn rijstijl niet aanpassen. Zoals ik het aanpak sta ik waar ik nu sta. Ik word er ook een beetje moe van dat er niks beters te verzinnen valt dan vragen over vorig weekend.” Waarvan akte. Na een aantal vragen aan concullega’s Bottas en Vandoorne wordt er toch weer gevraagd naar de crash van Max in Monaco. “Dit weekend was inderdaad niet mijn hoogtepunt, maar ik heb dit jaar minder crashes gereden dan enkel Monaco in 2016.”

Na nog een vraag over de crash is de maat vol. We citeren:

I’m getting really tired of all the questions. I think if I get any more I might headbutt someone.

Dat is klare taal. Er wordt nog een vergelijking gemaakt met Hamilton, waar MV33 momenteel vrij ver achter staat in het klassement. Hij blijft nuchter en hoopvol: “onze hardware is niet het beste in het veld, maar heeft de potentie om op sommige circuits voor verrassingen te zorgen. Een aantal van die verrassingen zijn al geweest dit jaar: we kunnen het enkel blijven proberen.” aldus de 20-jarige coureur.