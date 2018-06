Vergelijking: de nieuwe Peugeot 508 SW vs. de oude

De Franse pakezel onderging een ware metamorfose.

Het uitgaande model van de Peugeot 508 is een gevalletje “close, but no cigar”. Hij kwam uit een overgangsperiode waarin Peugeot af wilde van de “grote-bek-auto’s”. Auto’s zoals de 207, 308 gen. 1, 407 en 3008 zullen niet de boeken ingaan als Peugeot’s beste werk en dat zie je direct. Het waren allemaal prima auto’s voor een bepaalde doelgroep, maar wel een beetje suf. Met name de 407 had hier last van, omdat die een combinatie van een “reguliere” D-Segment stationwagon en de designtaal van Peugeot wilde zijn. Qua proporties klopte er niks van, evenals de frontoverhang.

Terug naar de 508. Zoals bekend heet hij geen 408 omdat hij het midden moest zijn van de 407 (occasion-advies) en de 607. Vooral de SW kwam hierdoor een stuk beter uit de verf. De proporties neigden terug naar de 406 SW, laag en lang. Maar los van of je de SW mooi vindt of niet, in tegenstelling tot de Berline zie je deze nog vaak rijden. De auto kwam met een BlueHDi-dieselmotor, wat zorgde voor gunstige bijtelling.

Dit was echter één van de weinige verkooppunten van de 508. Vergeleken met de concurrentie was het vlees noch vis. Geen overdreven fijne aandrijflijn, niet het toppunt van luxe en ergonomie en zoals gezegd een controversieel uiterlijk. Eén van de grootste problemen was dat de auto geen ruimtewonder was. Klein is anders, maar in die tijd speelde de concurrentie hard in op ruimtegebrek en de Peugeot raakte daardoor in achterstand.

Peugeot faceliftte de 508 en de SW, maar het was tevergeefs. Het ruimtegebrek bleef en ook de bijtellingsregels veranderden ten nadele van de BlueHDi. De 508 werd naar 20% bijtelling verhoogd en de interesse voor de auto kelderde als een baksteen. Het was dus toch geen 406. En naar mijn bescheiden mening werkte het nieuwe frontje prima, maar de auto werd er geen schoonheid door.

Exterieur

Vooral dat laatste heeft Peugeot geprobeerd op te lossen met de nieuwe 508 SW. Sterker nog, het model is 5 cm gekrompen ten opzichte van zijn voorganger. De vorige SW hing letterlijk en figuurlijk met zijn billen over het randje als je kijkt naar de proporties: zowel de wielbasis als de achteroverhang zijn groot, maar hij komt er mee weg.

De nieuwe SW krijgt een wat klassiekere uitstraling met een langere motorkap en de voorruit verder naar achter geplaatst. Zo levert de auto op praktisch gebied weinig in terwijl hij een totaal ander aanzicht krijgt. Het valt verder duidelijk te zien dat de nadruk van de nieuwe SW ligt op design. De grote hoekige achterlichten die de hele achterkant vullen, de inmiddels bekende “slagtanden” als dagrijverlichting en de vele hoeken en vouwen in het plaatwerk zijn daar enkele voorbeelden van.





Een uniek detail van de 508 SW is dat ook hier de deuren geen stijlen hebben. Een dergelijk design is bekend van de Berline, maar werd vooralsnog alleen maar uitbesteed aan vierdeurscoupés. De enige “estate” die dit ook had is de Mercedes CLS Shooting Brake. Die vergelijking is een compliment voor Peugeot, al is het te hopen dat de verkoopaantallen beter uitpakken voor de Fransen.





Interieur

Hier geen verrassingen ten opzichte van de vergelijking van de Berline, maar het interieur moet even benoemd worden. Het interieur van de oude 508 was zeer recht-toe-recht-aan, wat niet slecht is maar wel saai. De nieuwe designrichting van Peugeot tekende zich al door een klein stuurtje met hooggeplaatste tellers (ja daar is ‘tie weer, @viezefreddyw), daar voegt Peugeot de i-Cockpit uit de 3008 aan toe. Het zorgt voor een modern aanzicht in het interieur.

Qua ruimteaanbod is er goed, slecht en slechter nieuws. Het goede nieuws: als je de achterbank plat legt (uiteraard in twee delen met twee hendeltjes) is het nieuwe model bijna 200 liter ruimer. Het slechte nieuws is dat de “Shooting Brake”-daklijn ervoor zorgt dat die ruimte gewonnen wordt op het deel bij de achterbank, want met de stoelen omhoog neemt de ruimte juist met dertig liter af.

Het nog slechtere nieuws is dat het totaal van 530 liter verbleekt bij de concurrenten: ruimtekoning Skoda Superb doet het bijvoorbeeld met 130 liter meer. In flessen water heb je dan een maandvoorraad extra in de Tsjech. Daarmee blijft één van de grootste problemen van de vorige 508. Nogmaals, in de 508 SW ligt de nadruk op design en op dat front scoort de Fransoos goed. Maar je wilt natuurlijk wel dat praktische randje: het is de reden waarom men voor een stationwagon kiest. En dat zal ten opzichte van de concurrentie dus geen verkoopargument voor de 508 worden.





Techniek

Vooralsnog is de 508 SW niet leverbaar met half of volledig elektrische motoren. Daardoor volgt de nieuwe SW niet het pad van zijn voorganger qua bijtellingsvoordeel. Ook zijn de motoren anderhalf- of tweeliter, niet groter. Qua vermogen betekent dat van alles tussen de 130 en 225 pk, verdeeld over twee benzine- en vier dieselmotoren. Wat dat betreft blijven de motoren vrij gelijk aan de vorige 508, die ze niet groter kreeg dan 2.2 liter. Oftewel: de motoren blijven gelijk qua grootte, persen er meer kracht uit en zijn relatief nog schoner ook. Klinkt als een win-win-win-situatie. Bijna alle motoren zijn enkel leverbaar met de welbekende EAT8 bak, een achttraps automaat. Verder staan er ook voor de SW hybrides en plug-in hybrides op de planning.

Conclusie

Het ontbrak de huidige 508 vooral aan praktische inzetbaarheid tegenover concurrenten en de nieuweling biedt hier op papier geen oplossing voor. Wat de nieuwe 508 wel doet is laten zien hoe een stationwagon ontworpen moet worden. Strak, goede proporties, zonder saai te zijn. Een aantal gewaagde designzaken moeten je ding zijn maar het geheel klopt en het is een zeer mooie auto om te zien. Als wagonfreak zou een 508 nog hoger op mijn lijst komen dan de nieuwe A6. Dan drink ik maar wat minder water en mag Tsjechië die 130 liter houden.